Yıllar sonra bir araya geldiler

Bir zamanların efsane dizisi olan Bez Bebek'in oyuncuları yeniden bir araya geldi.Emre ve Nana karakterlerine hayat veren Ege Tanman ile Evrim Akın, bir program için yeniden buluştu.Ege Tanman ile Evrim Akın'ın, birlikte jenerik şarkısını söylediği anlar ise sosyal medyada gündem oldu.Aslı Şafak'ın BloombergHT'de yayımlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan Ege Tanman ve Evrim Akın, programda Bez Bebek jenerik şarkısını söyledi.İkili, şarkıyı söylerken duygusal anlar yaşadı. Programı izleyenler de 'Ağlamıyorum', 'Gözüme çocukluğum kaçtı' gibi yorumlar yaptı.