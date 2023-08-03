Yaşar Alptekin'den tepki çeken itiraf!

Bir döneme damga vuran oyuncu ve manken Yaşar Alptekin, 1991 yılında Nilgün Altınyay ile dünyevine girmiş ve bir kızları olmuştu. İkili 1995 yılında ise boşanmaya karar vermişti.Eski eşler, 22 yıl sonra tekrar bir araya gelerek ikinci kez evlenmişti. Ancak Altınyay 2020'de kansere yakalanarak hayatını kaybetmişti.ESKİ EŞİNDEN BAHSEDERKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADIGeçtiğimiz sene şubat ayında '2. Sayfa' programına konuk olan ünlü isim, vefat eden eşi Nilgün Altınyay ile ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamamıştı:Nilgün'le en çok birlikte sohbet etmeyi özlüyorum. Ayrı şeyleri severdik ama ortak noktada buluşuyorduk. Biz iki kişi bir oluyorduk. Olgunlaştıkça da düzeldi bir sürü şey. Son iki sene bir ömre bedeldi. Çok güzel geçti. Hayat bir şekilde devam ediyor tabi ama unutamazsınız. Beni ancak annesini, babasını, eşini kaybeden insanlar anlar. Her şeyde onu arıyorsunuz.TEKRAR EVLENDİManeviyata yönelen ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan 61 yaşındaki Alptekin, geçtiğimiz ay görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile nikâh masasına oturmuştu.BOŞANMA SÜRECİNİ ANLATTIYaşar Alptekin, son olarak 'Haber Bahane' programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Nilgün Altınyay ile boşanma sürecini anlatan ünlü isim, "Nilgün'ün kıskançlıklarından dolayı üç kere boşanma talebinde bulundum. 'Başka bir kadın mı var?' diye sordu, 'Yok' dedim. 'O zaman devam edelim' dedi, ettik. Boşanmaya ikna edemedim" şeklinde konuştu."BAŞKASIYLA YAKINLAŞTIM"Sözlerine; "Anladım ki başka bir kadın olursa bitecek" diyerek devam eden Alptekin, şu ifadeleri kullandı:Sonra Nilgün'ün teyzesinin oğlunun en yakın arkadaşıyla yakınlaştım. Ona haberin en hızlı ulaşacağı biri. Tahmin ettiğim gibi olay duyuldu, biz hemen boşandık.Yaşar Alptekin'in gündem olan bu itirafına sosyal medyada tepki yağdı.İŞTE O YORUMLAR- Çocuklarının annesi olan bu kadınla yıllar sonra tekrar evlendi ve birkaç yıl önce bu hanım vefat etti. Böyle bir saygısızlığı kendine saklasaydı biz de öğrenmeseydik. Yazık, vah gidene.- Kendini aklama bahanesi gibi geldi...- Bunları niye anlatıyor? Biten, bitmiş.