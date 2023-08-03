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Yaşar Alptekin'den tepki çeken itiraf!

1989 yapımı 'Lambada' filmiyle hafızalarda yer eden eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, üç yıl önce kızının annesi Nilgün Altınyay'ı kanser nedeniyle kaybetmişti. Geçtiğimiz ay görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile nikah masasına oturan ünlü isim, katıldığı bir programda ilk eşiyle boşanma sürecinde yaşadıklarını anlatmasıyla tepki çekti.

Ekleme: 3.08.2023 - 02:13 Güncelleme: 3.08.2023 - 02:15 / Editör: Ozge Selin
Bir döneme damga vuran oyuncu ve manken Yaşar Alptekin, 1991 yılında Nilgün Altınyay ile dünyevine girmiş ve bir kızları olmuştu. İkili 1995 yılında ise boşanmaya karar vermişti.

Eski eşler, 22 yıl sonra tekrar bir araya gelerek ikinci kez evlenmişti. Ancak Altınyay 2020'de kansere yakalanarak hayatını kaybetmişti.

ESKİ EŞİNDEN BAHSEDERKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Geçtiğimiz sene şubat ayında '2. Sayfa' programına konuk olan ünlü isim, vefat eden eşi Nilgün Altınyay ile ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamamıştı:

Nilgün'le en çok birlikte sohbet etmeyi özlüyorum. Ayrı şeyleri severdik ama ortak noktada buluşuyorduk. Biz iki kişi bir oluyorduk. Olgunlaştıkça da düzeldi bir sürü şey. Son iki sene bir ömre bedeldi. Çok güzel geçti. Hayat bir şekilde devam ediyor tabi ama unutamazsınız. Beni ancak annesini, babasını, eşini kaybeden insanlar anlar. Her şeyde onu arıyorsunuz.

TEKRAR EVLENDİ

Maneviyata yönelen ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan 61 yaşındaki Alptekin, geçtiğimiz ay görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile nikâh masasına oturmuştu.

Yaşar Alptekin'den tepki çeken itiraf!

BOŞANMA SÜRECİNİ ANLATTI

Yaşar Alptekin, son olarak 'Haber Bahane' programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Nilgün Altınyay ile boşanma sürecini anlatan ünlü isim, "Nilgün'ün kıskançlıklarından dolayı üç kere boşanma talebinde bulundum. 'Başka bir kadın mı var?' diye sordu, 'Yok' dedim. 'O zaman devam edelim' dedi, ettik. Boşanmaya ikna edemedim" şeklinde konuştu.

Yaşar Alptekin'den tepki çeken itiraf!

"BAŞKASIYLA YAKINLAŞTIM"

Sözlerine; "Anladım ki başka bir kadın olursa bitecek" diyerek devam eden Alptekin, şu ifadeleri kullandı:

Sonra Nilgün'ün teyzesinin oğlunun en yakın arkadaşıyla yakınlaştım. Ona haberin en hızlı ulaşacağı biri. Tahmin ettiğim gibi olay duyuldu, biz hemen boşandık.

Yaşar Alptekin'in gündem olan bu itirafına sosyal medyada tepki yağdı.

Yaşar Alptekin'den tepki çeken itiraf!

İŞTE O YORUMLAR

- Çocuklarının annesi olan bu kadınla yıllar sonra tekrar evlendi ve birkaç yıl önce bu hanım vefat etti. Böyle bir saygısızlığı kendine saklasaydı biz de öğrenmeseydik. Yazık, vah gidene.
- Kendini aklama bahanesi gibi geldi...
- Bunları niye anlatıyor? Biten, bitmiş.
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