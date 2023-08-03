İbrahim Tatlıses tarih verdi!

Yeni sezonda akıbeti merak konusu olan İbrahim Tatlıses'in programı 'İbo Show' için beklenen açıklama geldi. Sevenleriyle yeniden buluşmak için yoğun çaba sarf eden ünlü türkücü, reytingler nedeniyle hiçbir kanalın yayınlamak istemediği öne sürülen programı ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı.

Star TV'de ekranlara gelen ve her hafta ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show, yayın hayatına ara vermişti. İbrahim Tatlıses, yeni sezon için ekibiyle birlikte yeni kanal arayışına girmişti.Sunuculuğunu İbrahim Tatlıses'in yaptığı programın, reytinglerde beklenen izlenme oranlarını yakalayamaması üzerine tüm kanallardan veto yediği iddia edildi.ÇAREYİ BULDU!Hayranlarının müjdeli haber beklediği 71 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İbo Show'un kendisine ait Tatlıses TV kanalında yayınlanacağını duyurdu."İKİ AY SONRA EKRANDA OLACAĞIZ"Konuyla ilgili olarak Twitter üzerinden sessizliğini bozan ünlü türkücü, "Her kanalda dizi dizi sıraya girdik. İbo Show'u Tatlıses TV'ye yapacağız. Stüdyo hazırlığımız bir aya biter, iki aya kadar da sizlerle olacağımız için çok mutluyuz. İbo Show sizlerle olacak herkese yer vereceğiz" ifadelerini kullandı.