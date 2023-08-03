Betül Demir sahnede Özkan Uğur'u andı...

Betül Demir, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Özkan Uğur hakkında, 'Türkiye ve hatta dünya çok büyük bir yeteneği, bir sanatçıyı en önemlisi de duyarlı, hassas ve altın kalpli bir insanı kaybetti. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile kız çocukları yararına bir projeye çalışıyoruz ve bu projede Türkiye'nin yüzünü güldüren birçok ünlü oyuncu da bizlerle birlikte olacak. Özkan abi de o isimlerden biriydi. Hastaneye yatmadan önce ekip arkadaşlarım projeden kendisine bahsettiğinde hepimizden fazla heyecanlanmış, koşulsuz destek olmak istediğini dile getirmişti. Olmadı! Kader müsade etmedi. Çok üzgünüz' açıklamasını yaptı.'ÖZKAN ABİNİN 'AFERİN KIZIM' DİYECEĞİNE İNANIYORUM'Müzikseverler, konuşurken sesi titremeye başlayan şarkıcıyı ayakta alkışladılar. Sözlerini tamamlamak için misafirlerinden izin isteyen Betül Demir, 'Artık projemiz bambaşka bir anlam kazandı. Her şeyden öte bir miras. Şimdi bizlere düşen bu projeye dört değil sekiz elle sarılmak. Özkan abisiz hep bir şeyler eksik olacak biliyorum ama onu gururlandıracak bir iş ortaya çıkarmak istiyorum. Gökyüzünde bir yerden bizleri görüp kalpleri ısıtan o gülüşüyle tebessüm edip 'aferin kızım' diyeceğine inanıyorum' ifadelerini kullandı.Ünlü şarkıcı, duygu yüklü konuşmasının ardından Özkan Uğur anısına MFÖ'nün unutulmaz parçalarından 'Sude'yi seslendirdi.