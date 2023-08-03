Aşk iddialarına cevap niteliğinde paylaşım!

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin arasındaki aşk iddialarına cevap niteliğinde bir paylaşım geldi. Serenay Sarıkaya'nın balonlarını görenler, akıllarına Kerem Bürsin'i getirdi.

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin arasındaki aşk iddialarını doğrulayacak bir paylaşım geldi. Serenay Sarıkaya, yaptığı son paylaşım ile akıllara direkt Kerem Bürsin'i getirdi. Çift, 2019 yılında ilişkilerine son vermişti. Tam 4 yıl sonra iki ismin yeniden bir araya gelecekleri konuşuluyor.



SERENAY'A KALPLİ BALONLAR İLETİLDİ



Kerem Bürsin'in ablası Melisa Bürsin, Instagram'da Serenay Sarıkaya'yı takibe aldı. Kerem Bürsin de Serenay Sarıkaya'nın bir paylaşımını beğendi.



Son olarak Sarıkaya ise, kendisine getirilen kalpli balonları sayfasında paylaştı ve paylaşımının altına, "İletildi." notunu ekledi.