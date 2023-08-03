Aleyna Tilki'nin partisi komşuları rahatsız etti

Aleyna Tilki, Cihangir'deki bir otelde düzenlediği partide yüksek ses nedeniyle komşuların şikayetiyle karşılaştı. Uyarılara aldırış etmeyen şarkıcı, mekan sahibinin isteği üzerine otelden ayrılmak zorunda kaldı.

Aleyna Tilki geçen akşam 6 kişilik arkadaş grubu ile Cihangir'deki bir otelde Parti verdi.



Gece yarısı 2'de başlayan partinin yüksek sesinden dolayı çevredeki komşular rahatsız oldu.



Uyarılara aldırış etmeyen şarkıcı, eğlenmeye devam etti.



Çevredekilerin mekan sahibine ulaşması sonucu ünlü şarkıcının odasının boşaltılması istendi.



İddiaya göre Tilki, "Parasını verdim" dedi. Kısa bir tartışmanın ardından Aleyna Tilki ve arkadaşları oteli terk etmek zorunda kaldı.