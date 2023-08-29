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Oyuncu Mürsel Yaylalı hayatını kaybetti!

Pek çok dizi ve filmde rol alan Mürsel Yaylalı, 63 yaşında hayata veda etti.

Ekleme: 29.08.2023 - 01:52 Güncelleme: 29.08.2023 - 01:53 / Editör: Ozge Selin
'Süper Baba', 'Çiçek Taksi' ve 'Tatlı Kaçıklar' dizilerinin yanında 'Kabadayı' ve 'Hemşo' gibi filmlerde de rol alan Mürsel Yaylalı vefat etti.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Mürsel Yaylalı'nın ölüm haberini Oyuncular Sendikası duyurdu. Yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşımız, üyemiz Mürsel Yaylalı hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesi ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz.

Oyuncu Mürsel Yaylalı hayatını kaybetti!

"Başımız sağ olsun. Cenazesi 28 Ağustos (bugün) ikindi vaktinde Sarıgazi Cemevi'nden kaldırılacaktır" denildi.

63 yaşında vefat eden Mürsel Yaylalı, 1975'te amatör olarak tiyatroya başladı. 1986'dan itibaren ise profesyonel olarak tiyatro oyunculuğu yaptı. Yaylalı, Bizim Tiyatro - Zafer Diper, Tiyatro Ayna - Dilek Türker, Tiyatro Ti ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkarken sinema filmi ve televizyon dizilerinde kamera karşısına geçti.

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