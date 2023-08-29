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İstifa mı ediyor? Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Birçok konuyla ilgil konuşan Çebi, kendisiyle ilgili çıkan istifa haberlerine de yanıt verdi. İşte tüm açıklamaları...

Ekleme: 29.08.2023 - 13:29 Güncelleme: 29.08.2023 - 13:29 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Birçok konuyla ilgil konuşan Çebi, kendisiyle ilgili çıkan istifa haberlerine de yanıt verdi.

İŞTE ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI:

Son zamanlarda Beşiktaş ve benim üzerimde oluşturulmaya çalışılan yapay bir baskı var. Bazı şeyleri açıklamamız gerektiğini düşünüyorum. Ben, şov yapmadan kulübün gerçek sorunlarıyla ilgilenmeye çalışıyorum. Beşiktaş söz konusu olduğu zaman, bizim için şov hiçbir zaman olmadı.

600-700 milyonluk sponsorluk sözleşmesi imzalarken konuşacaktım ama öne almak zorunda kaldık.

"İŞİMİN BAŞINDAYIM"

İşimin başındayım. Çalışanlarım tarafından hırpalandım. 4 kez Covid geçirdim. Sağlık sorunlarım var. Ailemle son 1 ayda 10 kez görüşmedim. Kendi mesleklerini bile icra etmekten aciz keşiler bize karşı yorumlar yapıyorlar. Saygısız ifadeler... Benim buradan gitmemle alakalı algı için oradan takipçi çıkarmaya çalışıyorlar. "Ahmet Bey büyük başkan" deseler, onlar da öyle konuşacak.

Biz geldiğimizde bu kulübün elektriği yoktu.

Beşiktaş için kellemi de vereceğim! Hırsızlara, arsızlara ve art niyetli insanlara pabuç bırakmayacağız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı arayıp tahrik ediyorlar.

"İNŞALLAH KIYMETİM ÖLDÜKTEN SONRA ANLAŞILIR"

Süleyman Seba'nın kıymetini öldükten sonra anladık. Kendisi, benim içimde. Bir gün 'Sen, bana benziyorsun. Beşiktaş'ın haklarını kimseye yedirmezsin. Allah sonunu inşallah benim gibi etmez inşallah' dedi. İnşallah sonum Süleyman Seba'ya benzer! Benim de kıymetim öldükten sonra anlaşılır.

"SONUNA KADAR BURADAYIM"

Sonuna kadar buradayım. Beşiktaş kongresi 'İşin bitti' demeden gitmem. Taraftarla sorunum yok. Birileri, tribünde bazılarını bağırtıyor. Canı gönülden bağırana lafım yok. Ama maç sonu bağırın. Takımı etkilemeyin.

"BİLET FİYATLARIMIZ RAKİPLERİN ALTINDA"

YouTube'da biri "Yıldız transferi yapmıyor" diyor. Takipçi için bunu yapıyor. Mısır'daki gazeteci Muleka için arıyor ve 'Ben yalan yazmam, öğrenmem lazım' diyor. 20 bin kombine sattık, 10 bin tane daha için arıyorlar. Hala bilet almak için arıyorlar. Statta boşluk var ama nedenini sorun! Boşluk kısımları kombineli taraftara ait. O gün gelemiyorlarsa, söyledik 'Devredin' dedik. Devretmiyorsa, ne yapalım? Bilet fiyatlarımız rakiplerin altında.

"NASIL SPONSORLUKLAR AÇIKLAYACAĞIMIZI GÖRECEKSİNİZ"

TFF dürüstse, açıksa, şeffafsa inceleyecek. Ali Koç 'Ben 10 milyon verdim, 3 milyona nasıl aldılar?' lafını ciddiye almayacak mı? Burada küme düşürmeye kadar giden durumlar var. Bana güvenin, inanın en doğrusunu yapmaya çalışıyorum. Birkaç hafta sonra nasıl sponsorluklar açıkladığımızı göreceksiniz.

"GEDSON GELDİĞİNDE ORTALIĞI YIKTINIZ"

Telefon numaramız ortada. Zaten internet sitesine de koyduracağım! Gedson Fernandes geldiğinde ortalığı yıktınız! Rachid Ghezzal, Valentin Rosier için rakip takım 3-5 kere hocasını, yöneticini gönderdi. Onları biz aldık biz! Gönül bağı ile aldık. Bas bas paraları ile olmuyor!

"PLAZA SATARAK TRANSFER YAPMAYACAĞIM"

Plaza satarak Beşiktaş'a transfer yapmayacağım. Başkanlıktan sonra da bu statta maç izleyeceğim. Allah 'Paralar nerede?' demekten korusun.
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