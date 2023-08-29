Hakan Hatipoğlu'ndan Turabi'ye destek!

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'da üç kez boy gösteren Turabi Çamkıran, parkurlardaki başarısı ve hırslı yapısı sayesinde iki kez şampiyonluk kupası kaldırmayı başardı. Art arda iki kez Survivor'ı kazanan ilk kişi olan 'Turbo' lakaplı sporcu, All Star 2018'deki son serüvenini ise 6'ncı sırada tamamladı.Bir süredir sessizliğini koruyan Turabi Çamkıran'ın, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.Survivor'daki kareleriyle kaldığı hastaneden paylaşım yapan Turabi, şunları yazmıştı:Artık çok ama çok yoruldum. Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum. Geride hatırladıkça gurur duyacağım şampiyonluklar kazandım. Kazandırdığı paralar yüzünden de çok insan kaybettim. Paraların bir kısmı ailenin borçlarına, bir kısmı dostların derdine, bir kısmı da ihtiyacı olan kardeşlerime gitti (Helal hoş olsun). Bir kısmını yedim, kalanını ticarette batırdım. Kötü gün parasını da şimdi sağlığımı düzeltmek için kullanıyorum. Çok şükür yarışmalardan önceki beş parasız halime geri döndüm.Turabi'ye ilk destek ise yarışmalarda en çok kavga ettiği Hakan Hatipoğlu'ndan geldi. Turabi ise o paylaşımı paylaşarak "En sevdiğim düşman. Survivor'da asla güvenmem ama gerçek hayatta her zaman adamdır" dedi.