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Furkan Aksoy evlendi!

Oyuncu Furkan Aksoy, bir süredir birlikte olduğu Sevde Çobanoğlu ile nikâh masasına oturdu. Çift, İstanbul'da bir otelde gerçekleşen düğün töreni ile mutluluğa 'evet' dedi.

Ekleme: 29.08.2023 - 01:47 Güncelleme: 29.08.2023 - 01:49 / Editör: Ozge Selin
'Sen Anlat Karadeniz'in Fatih'i Furkan Aksoy ile Sevde Çobanoğlu'nun dün İstanbul'daki bir otelde düzenlenen düğününe aileleri ve yakın dostları katıldı.

Çiftin nikâh şahitleri arasında Mersin Milletvekili, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da vardı.

Furkan Aksoy evlendi!

'SEVGİNİN SEVDE'YE DÖNÜŞTÜĞÜ YER'

Düğün pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Furkan Aksoy, teşekür mesajı ile birlikte duygularını paylaştı.Yeni hayatımın ilk gününden tüm sevenlerime merhabalar. Dün itibariyle dünyaevine girmiş bulunmaktayım. Dilerim ki bu dünyada seven, sevdiği ile birlikte yaşlanır. Dualarımın kabul olduğu günlerde sizlerin de dualarının kabul olmasını dilerim. Sevginin Sevde'ye dönüştüğü yerde, hayatımın en mutlu gününde yanımda olan başta nikâh şahitlerimiz Sn. Mehmet Tevfik Göksu, Sn. Nureddin Nebati, Sn. Mahmut Demirtaş ve Sn. Sebahattin Şirin olmak üzere aileme, çok kıymetli arkadaşlarıma, tebriklerini ileten sevenlerime teşekkür ederim.

Furkan Aksoy evlendi!

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