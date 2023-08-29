Duayen oyuncu Ünal Silver'den acı haber! Ünal Silver 75 yaşında hayatını kaybetti

Daha önce "Diriliş: Ertuğrul", "Poyraz Karayel", "Bir Bulut Olsam" ve son olarak "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı dizide rol alan Ünal Silver hayatını kaybetti. Acı haberi, oyuncunun menajerlik ajansı duyurdu.

Daha önce "Diriliş: Ertuğrul", "Poyraz Karayel", "Bir Bulut Olsam" ve son olarak "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı dizide rol alan Ünal Silver'den acı haber geldi.



Bir süredir tedavi gören Ünal Silver 75 yaşında hayatını kaybetti.



Acı haberi, oyuncunun menajerlik ajansı duyurdu.