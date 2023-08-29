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Chloe, Serdar Ortaç'ı anlattı

Şarkıcı Serdar Ortaç ile boşandıktan sonra sık sık eski kocasının hedefinde olan Chloe Loughnan en sonunda yaşadıklarını anlattı.

Ekleme: 29.08.2023 - 09:35 Güncelleme: 29.08.2023 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Ünlü popçu Serdar Ortaç, 2014 yılında nikah masasına oturduğu İrlandalı model Chloe Loughnan ile 8 yıllık birlikteliğin ardından 2019 yılında boşanmıştı.

Uzun zamandır sessizliğini koruyan Chloe Loughnan, eski kocasının 'Eşitlik diye diye başımıza çıktınız. İpleri bu kadar vermeyin kadınlara; ayıp, yazık lan erkeklere' diyen Ortaç, 'Ben verdim eski karıma tüm ipleri, ne oldu? Ağzıma s..tı! İki tane göğsü var diye, o kadar' sözleri sonrası patladı.

Esin Övet ve Timuçin Güner’in YouTube’da yayınlanan ‘Konuşa Konuşa’ programına konuk olan Chloe Loughnan,, herkesi şoke eden açıklamalarda bulundu. Serdar Ortaç'tan boşanmamak için terapiye gittiğini açıklayan manken o dönem zor günler geçirdiğini söyledi. Güzel manken ayrıca eski eşinin avukatıyla o dönem oturup konuşarak ve anlaşarak ve nafakasız boşandığını söyledi ve ekledi:

"Kıyafetlerimi bile almadım

"Hiç kimsenin evine haciz koymamıştım ben para alamıyorum eski kocamdan nafaka diye bir şey yok. Kıyafetlerimi bile almadım. Kıyafetlerimi insanlara vermiş."

Chloe Loughnan "Eski kocam kumarı benden daha çok sevdi. Kalkıyordum evde olmuyordu." dedi. Chloe Loughnan, ailesinin yanında İrlanda’ya döndüğü zamanlarda Serdar Ortaç'ın, kendisinin takılarını satıp kumar oynadığını iddia etti. Chloe Loughnan, "Eğer o zamanlar çocuk yapsaydım kötü anne olurdum, böyle bir hayata doğurmak istemezdim. Bizim kavgalarımız normal değildi. Bir süre sonra sustum garsonlar bile şaşırıyordu." dedi.
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