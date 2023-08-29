Bülent Şakrak'tan esprili yanıt!

Bülent Şakrak, 26 Ağustos'ta 46 yaşına bastı. Emre Altuğ, ünlü oyuncunun yeni yaşını "Doğum günün kutlu olsun ihtiyar" mesajıyla kutladı.Bülent Şakrak ise yıllar önce çekilen fotoğraflarını sosyal medya paylaşarak, Emre Altuğ'a yanıt verdi.Şakrak, "Güüüümmm... Al sana...'Doğum günün kutlu olsun ihtiyar' dersin ha? İfşalarım sürecek" ifadelerini kullandı. Esprili paylaşıma yaklaşık 20 bin beğeni ve çok sayıda yorum geldi.