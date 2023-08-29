  • USD: 26,53 - 26,57
  • EURO: 28,67 - 28,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bülent Şakrak'tan esprili yanıt!

Şarkıcı Emre Altuğ'un esprili doğum günü mesajına oyuncu arkadaşı Bülent Şakrak'tan yanıt gecikmedi. Şakrak'ın Instagram göndersine yorum ve beğeni yağdı.

Ekleme: 29.08.2023 - 01:50 Güncelleme: 29.08.2023 - 01:51 / Editör: Ozge Selin
Bülent Şakrak, 26 Ağustos'ta 46 yaşına bastı. Emre Altuğ, ünlü oyuncunun yeni yaşını "Doğum günün kutlu olsun ihtiyar" mesajıyla kutladı.

Bülent Şakrak ise yıllar önce çekilen fotoğraflarını sosyal medya paylaşarak, Emre Altuğ'a yanıt verdi.

Bülent Şakrak'tan esprili yanıt!

Şakrak, "Güüüümmm... Al sana...'Doğum günün kutlu olsun ihtiyar' dersin ha? İfşalarım sürecek" ifadelerini kullandı. Esprili paylaşıma yaklaşık 20 bin beğeni ve çok sayıda yorum geldi.

Uğur Dündar'dan Atatürk'ü anmayan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor'
Borsa zirveyi yeniledi: 8.000 puanı aştı!
AK Parti Sözcüsü Çelik MKYK toplantısı ardından açıklamalarda bulunuyor
Rusya açıkladı: Erdoğan - Putin görüşmesi yakında yapılacak
AK Parti Olağanüstü kongresi 7 Ekim'de
Bahçeli'den yerel seçim mesajı
Arnavutluk Başbakanı Rama Yunan medyasına konuştu: Erdoğan'a ilişkin dikkat çeken sözler
Türkiye İki füzeyi art arda ateşlendi: Dünyada büyük yankı uyandırdı
TPAO 4 ilde petrol arayacak
Bu nasıl canilik! Yerde yatan köpeği ezip kaçtı... Başrolde skandallarla gündemden düşmeyen İETT
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni anlaşma! Bakan Bayraktar: Geniş bir iş birliğinin önünü açtık
Fransız dergiden 5 savaş senaryosu! Yunanistan Fransa’ya sığınacak: Türkiye ile ilgili küstah ifadeler
Memurlara ek ödeme sürprizi: Kamuda ücret dengesizliği bitiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylülde yoğun diploması trafiği başlıyor
Yunanistan’ın gözü bu görüşmede
AK Partili Özcan, Yavaş'ın maskesini düşürdü: Halk Ekmek'te rüşvet skandalı
Merkez Bankası'ndan enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu
Kongreler sonrası yeni taktik! Kılıçdaroğlu'ndan 'koltuğu sağlama alma' hamlesi
Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiriyor! Kamuda ücret dengesizliği bitiyor
Türk düşmanı ABD’li senatörün başı dertte: Skandalları ifşa oldu! Ortalığı karıştıran külçe altın iddiası…
Kavurucu sıcaklara sağanak arası! Meteoroloji uzmanı o bölgeleri açıkladı! İşte hava durumu raporu…

Kavurucu sıcaklara sağanak arası! Meteoroloji uzmanı o bölgeleri açıkladı! İşte hava durumu raporu…

Hristiyanlar için büyük önem taşıyor: Türkiye harekete geçti o bölgeye akın edecekler

Hristiyanlar için büyük önem taşıyor: Türkiye harekete geçti o bölgeye akın edecekler

İtalya'da alarm: Roma farelerle mücadele ediyor

İtalya'da alarm: Roma farelerle mücadele ediyor

Antalyalının Müslüm Gürses'e olan benzerliği şaşırtıyor

Antalyalının Müslüm Gürses'e olan benzerliği şaşırtıyor

İstanbul’da kan donduran olay: Başına tokat atıldı öldü!

İstanbul’da kan donduran olay: Başına tokat atıldı öldü!

İstanbullular dikkat: Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat: Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak