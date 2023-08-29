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Aleyna Kalaycıoğlu Berlin'de yaşayacak!

Aleyna Kalaycıoğlu, önceki akşam Karaköy’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kalaycıoğlu, olası Marmara depremi nedeniyle aldığı kararı açıkladı.

Ekleme: 29.08.2023 - 01:44 Güncelleme: 29.08.2023 - 01:45 / Editör: Ozge Selin
Sözleri kendisine ait yeni şarkısında, popüler bir rapçinin de olacağını söyleyen Aleyna Kalaycıoğlu, “Rapçi sürpriz olsun, önümüzdeki hafta stüdyoya giriyoruz. Eylül ayının son günlerinde şarkı çıkmış olacak” dedi.

Şubat ayında yaşanan depremden dolayı psikolojisinin iyi olmadığını belirten Kalaycıoğlu, olası Marmara depremi nedeniyle çok korktuğunu ve Berlin’e yerleşmeyi düşündüğünü söyledi.

Aleyna Kalaycıoğlu Berlin'de yaşayacak!

"YER BİLİMCİLERİN SÖYLEDİKLERİ BENİ KORKUTUYOR"

Genç şarkıcı, "Ülkemi çok seviyorum. Evim burada, tabii ki burada yaşamak istiyorum ama yer bilimcilerinin söyledikleri de beni korkutuyor. O yüzden bir süre Berlin’de yaşayacağım. Orada da müzik yapmaya devem edeceğim. Sık sık Türkiye’ye geleceğim” ifadelerini kullandı.

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