Ünlü çiftten ilk paylaşım!

Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses, 1983 yılında aşk yaşamaya başlamış, 18 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırmaya karar vermişti. İkilinin 30 yaşındaki şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikâhta manken Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.'ÇOCUK GÜZEL BİR ŞEY'Geçtiğimiz sene verdiği bir röportajda evliliğin güzel gittiğini dile getiren İdo Tatlıses, annesi Derya Tuna'nın torun istediğini söylemişti:Çocuk için erken olduğunu düşünüyoruz ama annem ilk günden beri torun torun diye sayıklıyor. En hayırlı zamanda olmasını diliyoruz. Çocuk güzel bir şey, bakalım kısmet.İMPARATOR MÜJDEYİ VERDİ!Geçtiğimiz hafta Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu yönünde haberlerin magazin gündeminde yer alması üzerine, İbrahim Tatlıses beklenen açıklamayı yapmıştı:Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz.'SONUNDA GÜZEL HABERİ BİZ DE VERELİM'Yasemin Tatlıses günler sonra konuya dair paylaşımda bulundu. İkiz annesi olmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli eşiyle beraber paylaşım yaparak 'Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor' dedi.DERYA TUNA DA SESSİZ KALMADIDaha önce kardeşi İdo ise sorunlar yaşayan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ise paylaşıma 'İkizler geliyor. Levent peki biz?' diyerek kocasına pas attı. Çıtak'ın eşi ise 'Hazırım ben' yanıtını verdi.Derya Tuna ise paylaşıma 'Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım, hayırlısıyla gelsin canlarım' yorumunda bulundu.