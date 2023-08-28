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Tuğçe Tayfur'dan flaş açıklama...

Taner Şafak (2012–2019) ve Tolga Ertuğrul ile evlenip boşanan Tuğçe Tayfur, bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı Burak Kalfa'dan olaylı ayrılığı sonrası dünyaevine girmişti. Muhammet Aydın'la evli olan ünlü isim, evliliğine annesi Necla Nazır ile babası Ferdi Tayfur'un karşı çıktığı yönündeki iddialara fotoğraflı yanıt verdi.

Ekleme: 28.08.2023 - 01:10 Güncelleme: 28.08.2023 - 01:13 / Editör: Ozge Selin
Tuğçe Tayfur, iş insanı Burak Kalfa ile Eylül 2022'de nişanlanmıştı. İkili, nişan töreninden 16 gün sonra ayrılmış ancak kısa sürede barışmıştı.

ŞANTAJLA SUÇLADI

Aradan birkaç ay geçtikten sonra yeniden yeniden ayrılık kararı alan ikiliden Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa'yı kendisine şantaj yapmakla suçlamıştı.

Tuğçe Tayfur'dan flaş açıklama...

KISA SÜREDE EVLİLİK HAZIRLIĞI!

Burak Kalfa ile davalık olan Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Şarkıcı, Sivaslı olduğunu söylediği Muhammet Aydın ile evlilik hazırlıklarına da başlamıştı.

Tuğçe Tayfur'dan flaş açıklama...

ÜÇÜNCÜ KEZ EVLENDİ

Daha önce Taner Şafak ve Tolga Ertuğrul ile evlenip boşanan Tuğçe Tayfur, yeni ilişkisini duyurduktan sadece dört gün sonra Muhammet Aydın ile hayatını birleştirmişti.

Tuğçe Tayfur'dan flaş açıklama...

Muhammet Aydın ile sürpriz bir şekilde dünyaevine giren Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır ile Ferdi Tayfur'un nikahına katılmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

"ADAM GİBİ ADAM BİR OĞLUM VAR' DEDİN"

Tuğçe Tayfur, evliliğine annesi ile babasının karşı çıktığı yönündeki söylentilere fotoğraflı yanıt verdi. Tayfur, "Canım annem biz senin gibi bir büyüğümüz olduğu için çok şanslıyız. Dualarında bizi eksit etmeyenimiz, sen bizim başımızın tacısın. 'Bir evladım, bir torunum vardı şimdi bir de adı güzel Muhammet'im, adam gibi adam bir oğlum var' dedin. Seni çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Tuğçe Tayfur'dan flaş açıklama...


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