Teoman'dan çok konuşulacak itiraf!

Teoman, müziğe geri dönme sebebinin para kazanabilmek olduğunu söyledi.

Rockçı Teoman bir dönem ara verdiği müziğe geri dönme sebebinin para kazanabilmek olduğunu söyledi.



YouTube'da bir programa katılan Teoman, hayatta hiçbir şeyin ilgisini çekmediğini belirterek, "Hiç müzik dinlemiyorum, sıkılmışım abi ya, hiçbir şeyle ilgim yok" dedi. İki yıl evli kaldığı Ayşe Kaya'dan Zeyno Şazi adında bir kızı olan Teoman, müziğe geri dönme sebebinin nedenini ise şu sözlerle açıkladı: "Çocuk yapmaya karar verdim, evlendim. Çocuk olunca para lazımmış, ben saçıp savurmuşum o serserilik yıllarında. Kendime bakacak param vardı ama çocuğa bakacak param yoktu. Müziğe para için döndüm.