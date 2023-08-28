Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!

Şu sıralar eşi Yağmur Atacan ile tatil yapan oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyadan gelen çirkin yorumlara kayıtsız kalamıyor.

1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden, fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, sosyal medyada takipçilerinden gelen çirkin mesajlara verdiği cevaplarla dikkat çekmeye devam ediyor.



Bir süredir tekneyle tatilde olan çiftten Yağmur Atacan, son ses müzikle denizde dolaşan bir tekneyi paylaşarak bu durumu eleştirdi.



Ancak Atacan'ın paylaşımı sonrası eşi Pınar Altuğ'a ilginç bir mesaj geldi.



"Kadın eteğinde para kazanmıyor"



Paylaşımı yanlış anlayan kişi Yağmur Atacan'a dair çirkin bir benzetme yapınca ünlü oyuncu Pınar Altuğ sinirlendi. "İnsanlara saygı duymanız gerekir herkes kadın eteğinde para kazanmıyor." yorumunu gören Pınar Altuğ, yanıt olarak "Başkalarına olan saygınız ve tavrınız da gayet anlaşılır, size cevap vermek ne kadar doğru onu da bilmiyorum." dedi.