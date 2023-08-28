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Kısırlaştırılma ameliyatı oldu

Kendisinden 24 yaş küçük sevgilisiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Rafet El Roman, kısırlaştırma ameliyatı olduğunu açıkladı.

Ekleme: 28.08.2023 - 09:30 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Rafet El Roman, son olarak kendisinden 20 yaş küçük Ceren Kaplakarslan ile bir evlilik yaşamıştı.

Boşanma sonrası hayatını birçok kadın giren Rafet El Roman, şimdilerde kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Yasemin Gergeç ile aşk yaşıyor.

Gelen eleştirilere "Ben duygu adamıyım" yanıtını veren şarkıcı, son verdiği röportajda yaptığı itirafla şok etti.

"6 yıldan fazla sürmedi ilişkilerim"

Sabah'ın haberine göre Rafet El Roman, hayatı boyunca üç kadına aşık olduğunu söyleyerek, "Kime aşık olduysam, hepsiyle sonsuza kadar birlikte olacağımı düşünerek yaşadım, fakat 6 yıldan fazla sürmedi ilişkilerim." dedi.

"Artık çocuğum olmayacak"

Özel hayatına dair de itirafta bulunan ünlü şarkıcı, kısırlaştırma ameliyatı olduğunu belirterek "Artık çocuğum olmayacak." dedi.

Rafet El Roman'ın iki kızı ve bir oğlu bulunuyor.
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