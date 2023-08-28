Hazal Subaşı: 80’ler hoşuma gidiyor

Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı Dilek Taşı dizisinin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstlenirken, dizinin yönetmen koltuğuna Altan Dönmez oturuyor.Etkileyici hikayesiyle yeni sezonun en iddialı işleri arasında yerini alan dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. 1980’li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alan Dilek Taşı dizisi, yeni sezonda Kanal D’de.İlk defa dönem dizisinde yer aldığını söyleyen oyuncu Hazal Subaşı, “1980’de geçen bir hikâye... Saç, makyaj, kostüm ve mekanlar güzel. Pazar, sahil ya da halktan insanların olduğu sahnelerde daha fazla hazırlık süreci var. Bunları çektikten sonra da monitörde 80’leri görmek hoşuma gidiyor. Kendimi de farklı görmem ayrıca hoşuma gitti” dedi.