  • USD: 26,53 - 26,57
  • EURO: 28,67 - 28,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hazal Subaşı: 80’ler hoşuma gidiyor

Kanal D’nin yeni sezondaki iddialı dizileri arasındaki yerini alan 'Dilek Taşı', ekrana gelmek için gün sayıyor. Hazal Subaşı, 7 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle Kanal D’de ekrana gelecek dizisi hakkında konuştu.

Ekleme: 28.08.2023 - 09:37 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı Dilek Taşı dizisinin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstlenirken, dizinin yönetmen koltuğuna Altan Dönmez oturuyor.

1980'LERDE GEÇİYOR

Etkileyici hikayesiyle yeni sezonun en iddialı işleri arasında yerini alan dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. 1980’li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alan Dilek Taşı dizisi, yeni sezonda Kanal D’de.

"KENDİMİ FARKLI GÖRMEM AYRICA HOŞUMA GİTTİ"

İlk defa dönem dizisinde yer aldığını söyleyen oyuncu Hazal Subaşı, “1980’de geçen bir hikâye... Saç, makyaj, kostüm ve mekanlar güzel. Pazar, sahil ya da halktan insanların olduğu sahnelerde daha fazla hazırlık süreci var. Bunları çektikten sonra da monitörde 80’leri görmek hoşuma gidiyor. Kendimi de farklı görmem ayrıca hoşuma gitti” dedi.

Hazal Subaşı: 80’ler hoşuma gidiyor
Borsa zirveyi yeniledi: 8.000 puanı aştı!
AK Parti Sözcüsü Çelik MKYK toplantısı ardından açıklamalarda bulunuyor
Rusya açıkladı: Erdoğan - Putin görüşmesi yakında yapılacak
AK Parti Olağanüstü kongresi 7 Ekim'de
Bahçeli'den yerel seçim mesajı
Arnavutluk Başbakanı Rama Yunan medyasına konuştu: Erdoğan'a ilişkin dikkat çeken sözler
Türkiye İki füzeyi art arda ateşlendi: Dünyada büyük yankı uyandırdı
TPAO 4 ilde petrol arayacak
Bu nasıl canilik! Yerde yatan köpeği ezip kaçtı... Başrolde skandallarla gündemden düşmeyen İETT
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni anlaşma! Bakan Bayraktar: Geniş bir iş birliğinin önünü açtık
Fransız dergiden 5 savaş senaryosu! Yunanistan Fransa’ya sığınacak: Türkiye ile ilgili küstah ifadeler
Memurlara ek ödeme sürprizi: Kamuda ücret dengesizliği bitiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylülde yoğun diploması trafiği başlıyor
Yunanistan’ın gözü bu görüşmede
AK Partili Özcan, Yavaş'ın maskesini düşürdü: Halk Ekmek'te rüşvet skandalı
Merkez Bankası'ndan enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu
Kongreler sonrası yeni taktik! Kılıçdaroğlu'ndan 'koltuğu sağlama alma' hamlesi
Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiriyor! Kamuda ücret dengesizliği bitiyor
Türk düşmanı ABD’li senatörün başı dertte: Skandalları ifşa oldu! Ortalığı karıştıran külçe altın iddiası…
İETT otobüsü durağa daldı: Şoför kaçtı!
Kavurucu sıcaklara sağanak arası! Meteoroloji uzmanı o bölgeleri açıkladı! İşte hava durumu raporu…

Kavurucu sıcaklara sağanak arası! Meteoroloji uzmanı o bölgeleri açıkladı! İşte hava durumu raporu…

Hristiyanlar için büyük önem taşıyor: Türkiye harekete geçti o bölgeye akın edecekler

Hristiyanlar için büyük önem taşıyor: Türkiye harekete geçti o bölgeye akın edecekler

İtalya'da alarm: Roma farelerle mücadele ediyor

İtalya'da alarm: Roma farelerle mücadele ediyor

Antalyalının Müslüm Gürses'e olan benzerliği şaşırtıyor

Antalyalının Müslüm Gürses'e olan benzerliği şaşırtıyor

İstanbul’da kan donduran olay: Başına tokat atıldı öldü!

İstanbul’da kan donduran olay: Başına tokat atıldı öldü!

İstanbullular dikkat: Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat: Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak