  • USD: 26,41 - 26,45
  • EURO: 28,49 - 28,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Erdal Özyağcılar'ın anlamsız gerginliği!

'Bizimkiler', 'Yılanların Öcü' ve 'Yabancı Damat' gibi projelerde yer almış olan ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Özyağcılar'ın gazetecilerle yaşadığı gerginlik kameralara yansıdı.

Ekleme: 28.08.2023 - 01:15 Güncelleme: 28.08.2023 - 01:17 / Editör: Ozge Selin
Son olarak 'Güven Bana' adlı yapımda yer alan 75 yaşındaki usta oyuncu Erdal Özyağcılar, geçtğimiz gün Nişantaşı City's Avm'de objektiflere takıldı.

Aracını beklediği esnada gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü isim, "Rutin kontroller için doktora geldim. Endişelenecek bir durum yok" dedi.

Erdal Özyağcılar'ın anlamsız gerginliği!

"HEM ÇEKMİYORSUNUZ, HEM SORU SORUYORSUNUZ"

Gergin tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, ardından muhabirlere; "Beni hem çekmiyorsunuz, hem de bana soru soruyorsunuz" diyerek çıkıştı.

Erdal Özyağcılar'ın anlamsız gerginliği!

Gazetecilerin, "Gazete muhabiriyiz, ses kaydı alıyoruz, sinirlenmenizi gerektirecek bir durum yok" demesine aldırış etmeyen Özyağcılar bu sefer de; "Ayağımda terlikler var, beni böyle çekmeyin" diyerek gergin tavırlar sergilemeye devam etti.

CHP Gebze ilçe kongresinde kavga çıktı: Küfür ve hakaretler havada uçuştu
Ağaç katliamı devam ediyor! İBB, Maltepe'de 17 çam ağacı söktü
Muhalif cephede seçim hesaplaşması sürüyor: CHP yandaşı Portakal'dan Akşener'e 'yazıklar olsun'
Rusya dünyaya duyurdu: Prigojin'in öldüğü teyit edildi!
AK Parti'den GKRY'ne tepki! Şiddetle kınıyoruz
Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon
PKK/HDP arasındaki kirli ilişki! Pervin Buldan'ın yeğeni azılı terörist çıktı
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in zehir zemberek sözlerine CHP kanadından yanıt gecikmedi: Bunlar insafsızca eleştiriler
Romanya'da LPG istasyonunda şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var
İstanbul Maltepe'de orman yangını
CHP'li Mahir Polat'ın rezil sözlerine AK Parti'den tepki: Haddini bil, buna fırsat vermeyiz
Başkan Erdoğan'dan Büyük Taarruz mesajı: Şükranla yad ediyorum
Milli teknoloji hamlesi hız kesmiyor! Gök Vatan'ın Çelik Miğferi: Siper-2! SSB Başkanı'ndan heyecanlandıran görüntüler
Turizm patlama yaşıyor! Bakan Şimşek’ten cari açık mesajı: Önemli ölçüde daralacak
Meral Akşener CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık
Türkiye ilk 10'da! Yatırımcı sayısı dörde katlandı: Londra, Almanya ve Milano'yu geride bıraktı
Milyonlara toplu sözleşme zammı! Emekli ve memurlar dikkat! Gözler Hakem Kurulunda
İsveç’te skandal olay! Türk çocuğu eşcinsel aileye verildi…
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan’da ağır yaralanmıştı! Yunan başhekim anlattı: 7 saat süren operasyon…
Meteoroloji gün verdi: Sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji gün verdi: Sıcaklıklar düşüyor

İstanbullular dikkat: Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat: Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da kan donduran olay: Başına tokat atıldı öldü!

İstanbul’da kan donduran olay: Başına tokat atıldı öldü!

Antalyalının Müslüm Gürses'e olan benzerliği şaşırtıyor

Antalyalının Müslüm Gürses'e olan benzerliği şaşırtıyor

Ünlü yayın platformu Twitch düğmeye bastı: TikTok'a benzeyecek

Ünlü yayın platformu Twitch düğmeye bastı: TikTok'a benzeyecek

Köyde korkutan görüntü: İlginç canlı tam 1 metre uzunluğunda!

Köyde korkutan görüntü: İlginç canlı tam 1 metre uzunluğunda!