Aslı Enver’den mutluluk pozu!

'Kavak Yelleri', 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran başarılı oyuncu Aslı Enver ile iş insanı Berkin Gökbudak geçtiğimiz ay ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. 39 yaşındaki oyuncu, eşi Berkin Gökbudak ve kızı Elay ile yeni karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Nikâhtan sonra Enver'in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmış; oyuncunun, rol alacağı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti.Aslı Enver-Berkin Gökbudak çiftinden müjdeli haber 4 Temmuz'da gelmiş; ikili sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına Elay adını vermişti.İŞTE ELAY BEBEKGüzel oyuncu, eşi ve kızıyla birlikte verdiği pozları doğumdan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ailesiye objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun neşeli halleri dikkatlerden kaçmamıştı.'HOŞ GELDİN ELOŞ'UM'Ünlü isim, gönderisine, 'Benim güzel ailem... 4 Temmuz 2023... Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle... Hoş geldin Eloş'um...' mesajını yazmıştı.AİLE POZUNA BEĞENİ YAĞDIŞimdilerde kızıyla ilgilenen Aslı Enver, eşiyle bebeğinin yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Enver'in paylaşımı büyük ilgi gördü.