Yaptığı paylaşımla dikkat çekti!

'Beni Ağlatma', 'Jest Oldu', 'Aya Benzer', 'Araba', 'Pazara Kadar' ve 'Aşka Yürek Gerek' gibi hitlerinin yanı sıra ve çok sayıda meslektaşına verdiği bestelerle de 90'lar ve 2000'lerin ilk yıllarına damga vuran Mustafa Sandal, ilk evliliğini 2008 yılında meslektaşı Emina Jahovic ile yapmıştı.Yaman ve Yavuz adında iki erkek çocuğu bulunan şarkıcı çift, 10 yıllık evliliklerini Haziran 2018'de anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.Emina Jahovic'ten boşanan ünlü popçu, kendisinden 19 yaş küçük olan sosyetik güzel Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti.Mutlu evliliklerini sosyal medyada aşk dolu paylaşımlarıyla gözler önüne seren ünlü çiftten Melis Sandal, son olarak Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.37 bin takipçisi bulunan sayfasının hikayeler bölümünden "En iyi dedikodu koca ile yapılandır, aksini iddia eden evlenmemiştir" yazılı bir görsel yayınlayan sosyetik güzel, eşini de etiketlemeyi ihmal etmedi.Bu paylaşım kısa sürede gündem oldu.