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Beyaz Gazete
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Yaptığı paylaşımla dikkat çekti!

Geçtiğimiz sene İtalya'nın başkenti Roma'da ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile dünyaevine giren sosyetik güzel Melis Sütşurup Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

Ekleme: 27.08.2023 - 00:58 Güncelleme: 27.08.2023 - 01:00 / Editör: Ozge Selin
'Beni Ağlatma', 'Jest Oldu', 'Aya Benzer', 'Araba', 'Pazara Kadar' ve 'Aşka Yürek Gerek' gibi hitlerinin yanı sıra ve çok sayıda meslektaşına verdiği bestelerle de 90'lar ve 2000'lerin ilk yıllarına damga vuran Mustafa Sandal, ilk evliliğini 2008 yılında meslektaşı Emina Jahovic ile yapmıştı.

Yaman ve Yavuz adında iki erkek çocuğu bulunan şarkıcı çift, 10 yıllık evliliklerini Haziran 2018'de anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

ROMA'DA NİKAH MASASINA OTURDULAR

Emina Jahovic'ten boşanan ünlü popçu, kendisinden 19 yaş küçük olan sosyetik güzel Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti.

Yaptığı paylaşımla dikkat çekti!

"AKSİNİ İDDİA EDEN EVLENMEMİŞTİR"

Mutlu evliliklerini sosyal medyada aşk dolu paylaşımlarıyla gözler önüne seren ünlü çiftten Melis Sandal, son olarak Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

37 bin takipçisi bulunan sayfasının hikayeler bölümünden "En iyi dedikodu koca ile yapılandır, aksini iddia eden evlenmemiştir" yazılı bir görsel yayınlayan sosyetik güzel, eşini de etiketlemeyi ihmal etmedi.

Bu paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Yaptığı paylaşımla dikkat çekti!

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