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Uğur Bilgin dünyaevine girdi!

Ünlü oyuncu, gözlerden uzak ilişki yaşadığı İrem Uslu ile sade bir nikah töreni ile dünyaevine girdi. Bilgin'in eşine serenat yapması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ekleme: 27.08.2023 - 11:35 Güncelleme: 27.08.2023 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
Televizyon ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür Show'un oyuncularından Uğur Bilgin, geçtiğimiz aylarda nişanlandı.

Programın Mesut'u olarak gönüllerde taht kuran oyuncu, İrem Uslu ile evlilik yolundaki ilk adımı atmış oldu.

Çiftin nişan kareleri sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Evlendiler

Son olarak Bilgin ve Uslu çifti, dün sade bir nikahla dünyaevine girdi.

İrem Uslu, nişanında da nikahında da sade olmayı tercih ederken, güzelliği ile adeta beğeni topladı.

Düğününde eşine serenat

Düğünden kareler ve videolar sosyal medyada gündem olurken, Bilgin'in serenadı ise adeta damga vurdu.

Eşine serenat yapan Uğur Bilgin'in "Tavukları pişirmişem" şarkısını tercih etmesi ise izleyenleri güldürdü.

Uğur Bilgin dünyaevine girdi!
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