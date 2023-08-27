Uğur Bilgin dünyaevine girdi!

Televizyon ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür Show'un oyuncularından Uğur Bilgin, geçtiğimiz aylarda nişanlandı.Programın Mesut'u olarak gönüllerde taht kuran oyuncu, İrem Uslu ile evlilik yolundaki ilk adımı atmış oldu.Çiftin nişan kareleri sosyal medyada oldukça konuşuldu.Son olarak Bilgin ve Uslu çifti, dün sade bir nikahla dünyaevine girdi.İrem Uslu, nişanında da nikahında da sade olmayı tercih ederken, güzelliği ile adeta beğeni topladı.Düğünden kareler ve videolar sosyal medyada gündem olurken, Bilgin'in serenadı ise adeta damga vurdu.Eşine serenat yapan Uğur Bilgin'in "Tavukları pişirmişem" şarkısını tercih etmesi ise izleyenleri güldürdü.