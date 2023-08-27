  • USD: 26,41 - 26,45
  • EURO: 28,49 - 28,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Müge Anlı'ya eşinden sürpriz

Yeni sezona hazırlanan Müge Anlı, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun gönderdiği pastağı paylaşarak, "Ve bu da gecemin sürprizi" notunu düştü.

Ekleme: 27.08.2023 - 00:53 Güncelleme: 27.08.2023 - 00:54 / Editör: Ozge Selin
Yeni sezona hazırlanan Müge Anlı, ekibiyle bir araya geldi. Yoğun ve reyting dolu bir sezonu geride bırakan Anlı, 4 Eylül Pazartesi izleyici karşısına çıkacak.

ATV ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan Anlı'ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan da sürpriz geldi.

Kulisine gelen pastayı paylaşan Müge Anlı, hayranlarından "Maşallah" yorumları aldı.

Müge'ye romantik pasta

Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'dan gelen pastayı paylaşan Müge Anlı, bir de not düştü.

Anlı kulisine gelen pastaya, "Ve bu da gecemin sürprizi" notunu düşerek sosyal medyadan paylaştı.

Anlı'nın romantik pastasına hayranlarından da yorum ve beğeni geldi.

Müge Anlı'ya eşinden sürpriz
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon
PKK/HDP arasındaki kirli ilişki! Pervin Buldan'ın yeğeni azılı terörist çıktı
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in zehir zemberek sözlerine CHP kanadından yanıt gecikmedi: Bunlar insafsızca eleştiriler
Romanya'da LPG istasyonunda şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var
İstanbul Maltepe'de orman yangını
CHP'li Mahir Polat'ın rezil sözlerine AK Parti'den tepki: Haddini bil, buna fırsat vermeyiz
Başkan Erdoğan'dan Büyük Taarruz mesajı: Şükranla yad ediyorum
Milli teknoloji hamlesi hız kesmiyor! Gök Vatan'ın Çelik Miğferi: Siper-2! SSB Başkanı'ndan heyecanlandıran görüntüler
Turizm patlama yaşıyor! Bakan Şimşek’ten cari açık mesajı: Önemli ölçüde daralacak
Meral Akşener CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık
Türkiye ilk 10'da! Yatırımcı sayısı dörde katlandı: Londra, Almanya ve Milano'yu geride bıraktı
Milyonlara toplu sözleşme zammı! Emekli ve memurlar dikkat! Gözler Hakem Kurulunda
İsveç’te skandal olay! Türk çocuğu eşcinsel aileye verildi…
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan’da ağır yaralanmıştı! Yunan başhekim anlattı: 7 saat süren operasyon…
Bir bölgede daha savaş çanları! Abluka altına aldılar: 9 gemi 32 askeri uçak bölgede...
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlama programında konuşuyor
Çanakkale yanıyor! CHP'li başkan hala kayıplarda
Başkan Erdoğan verilen sözlerin tutulacağını vurguladı: Gençlere ÖTV müjdesi hayata geçilecek
CHP'ye rest üstüne rest! İYİ Partili Buğra Kavuncu yerel seçim için açık mesaj verdi: Bedeli ne olursa olsun...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul için tahliye planımız hazır
Meteoroloji gün verdi: Sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji gün verdi: Sıcaklıklar düşüyor

İstanbullular dikkat: Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat: Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da kan donduran olay: Başına tokat atıldı öldü!

İstanbul’da kan donduran olay: Başına tokat atıldı öldü!

Antalyalının Müslüm Gürses'e olan benzerliği şaşırtıyor

Antalyalının Müslüm Gürses'e olan benzerliği şaşırtıyor

Ünlü yayın platformu Twitch düğmeye bastı: TikTok'a benzeyecek

Ünlü yayın platformu Twitch düğmeye bastı: TikTok'a benzeyecek

Köyde korkutan görüntü: İlginç canlı tam 1 metre uzunluğunda!

Köyde korkutan görüntü: İlginç canlı tam 1 metre uzunluğunda!