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İsrail düşmanlığı suçlandı!

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin'i savunan Bella Hadid'i İsrail düşmanı ilan etti. Bakan açıklamasında, "İsrail düşmanı Bella Hadid, günaydın... Dün gördüm ki, beni ırkçı ve karanlık göstermek için bir röportajımdan bir kesiti alıp, tüm dünyaya dağıttınız" dedi.

Ekleme: 27.08.2023 - 00:51 Güncelleme: 27.08.2023 - 00:52 / Editör: Ozge Selin
Babası Filistinli olan ünlü manken Bella Hadid, sosyal medya üzerinden Filistin'i savunan paylaşımlara yer veriyor.

Sık sık Filistin halkının uğradığı saldırıları dile getiren ve bu konuda sesini duyurmak isteyen Hadid, son açıklamasıyla yine dikkati çekti.

Hadid yaptığı son açıklamada, "Hiçbir yerde, hiçbir zaman, özellikle de 2023'te, bir hayat diğerinden daha değerli olmamalı. Özellikle etnik kökenleri, kültürleri veya saf nefretleri nedeniyle." dedi.

Bella Hadid'in açıklamaları, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i bir hayli rahatsız etti.

Bakan Gvir'i, yaptığı açıklamada Bella Hadid'e İsrail düşmanı diye seslendi.

"Yalan haber" dedi yeni bir açıklama daha yaptı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Benim, eşimin ve çocuklarımın Yahuda ve Samiriye'de dolaşma hakkı, Arapların hareket özgürlüğünden daha önemlidir" demiş ve yoğun eleştiri almıştı.

Bakan Ben-Gvir, daha sonra konuşmasının bir kısmının kasıtlı alınarak yalan haber yapıldığını belirtip, "Dün bir televizyon yayınında Yahudi'lerin yaşama ve terör saldırılarında öldürülmeme hakkının, Yahuda ve Samiriye'deki Arapların güvenlik kısıtlaması olmaksızın yollarda seyahat etme hakkından üstün olduğunu söyledim" açıklamasını yaptı.

"Bana iftira atmak için açıklamamdan bir bölüm kesildi"

Bakan Ben-Gvir, "Ancak İsrail radikal Solu, sanki Yahudilerin Araplardan daha fazla sivil haklara sahip olduğuna dair ırkçı bir beyanda bulunmuşum gibi bana iftira atmak için açıklamamdan seçici bir şekilde bir bölümü kesti, hatta kasıtlı olarak yanlış alıntı yaptı ve bağlamı kaldırdı" ifadelerini kullandı.

Bakanın bu açıklamaları Bella Hadid'in tepkisini çekti. Gvir ise bu tepki karşısında bir açıklama daha yaptı.

"İsrail düşmanı Hadid"

Bakan Ben-Gvir, "İsrail düşmanı Bella Hadid, günaydın... Dün gördüm ki, beni ırkçı ve karanlık göstermek için bir röportajımdan bir kesiti alıp, tüm dünyaya dağıttınız. Yani evet, benim ve Yahudi kardeşlerimin Yahuda ve Samiriye yollarında güvenli bir şekilde seyahat etme ve evlerine dönme hakkı, bize taş atan ve bizi öldüren teröristlerin hakkından daha ağır basmaktadır. Özür dilemiyor ve sözlerimden geri dönmüyorum. Bin kez daha söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

İsrail düşmanlığı suçlandı!
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