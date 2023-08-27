İkizleri oluyor

Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan olan oğlu İdo Tatlıses ile 2021'de nikah masasına oturdu.Görkemli düğünün ardından sık sık gündem olan Şefkatli, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.İdo Tatlıses ile aşk dolu paylaşımlarının yanı sıra güzelliği ve fiziği ile de çok konuşulan ünlü isim, iddialı kareleriyle büyük beğeni topluyor.Mutlu bir evlilikleri olan genç çift, geçtiğimiz günlerde çocuk planlarını erken bulduklarını açıklamıştı.Geçtiğimiz günlerde ise bebek heyecanı yaşadıkları öğrenildi. Genç çift, ikiz bebek bekledikleri müjdesini aldı.Sosyal medyada gündem olan güzel haberin ardından anne adayı Şefkatli sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Eşi ile birlikte bebeklerinin ultrason kareleriyle poz veren Şefkatli, "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman. Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor." notunu ekledi.Ardından paylaşıma kayınvalidesi Derya Tuna başta olmak üzere birçok ünlü isimden yorum yağdı.Şefkatli aynı kareleri hikaye bölümünde de paylaşarak, "Anlaşma yapıldı, görev dağılımı tamamlandı." ifadelerini kullandı.