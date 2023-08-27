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Eski eşine gönderme yaptı

Dün akşam hayranlarıyla bir araya gelen şarkıcı Hadise, sahnede 'Evlenmeliyiz' eserini söylediği sırada, boş olan yüzük parmağını işaret etti. 'Bence evlenmeliyiz hem de bu sene' kısmında ise 'Hayır' diyerek bağırdı.

Ekleme: 27.08.2023 - 15:23 Güncelleme: 27.08.2023 - 15:25 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Hadise, magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor.

Şarkıları, güzelliği, sosyal medya paylaşımları, cesur kareleri ve yaşadığı aşklar sıkça konuşuluyor.

İş adamı Mehmet Dinçerler ile sancılı bir ayrılık yaşayan Hadise, evliliğe bir kez daha uzak baktığını çok kez dile getirmeye başladı.

Son olarak dün Bakü'de hayranlarıyla bir araya geldi.

"Evlenmemeliyiz!"

Burada cesur bir sahne kostümü tercih eden şarkıcı, sevilen şarkısı 'Evlenmeliyiz'i de söyledi.

Şarkının, "Bence evlenmeliyiz hem de bu sene" kısmında ise eski eşine gönderme yapmayı ihmal etmeyen Hadise, yüzük parmağını işaret ederek "Hayır" diyerek bağırdı.

Eski eşine gönderme yaptı

Ne olmuştu?

Dinçerler ile geçtiğimiz yıl 30 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda aile arasında gerçekleşen törenle dünya evine giren şarkıcı, 30 Eylül'de ise tek celsede boşandı.

Aldıkları ani evlilik kararı kadar ayrılık haberleriyle de gündem olan çiftin arasına mal paylaşımına kadar çok fazla kriz çıkmıştı.

Şimdilerde isimleri zaman zaman farklı kişilerle anılan Hadise ve Dinçerler'in bir kez daha barıştıkları iddia edildi.
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