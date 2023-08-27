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Arda Turan'ın evlat acısı

5 yıl önce dünyaevine giren ve evliliklerinden 2 erkek çocuğu dünyaya getiren Turan çiftinin 3'üncü kez yaşadığı bebek heyecanı yarım kaldı. Aslıhan Doğan, doktor kontrolünde bebeğini kaybettiğini öğrendi.

Ekleme: 27.08.2023 - 13:49 Güncelleme: 27.08.2023 - 13:50 / Editör: Ozge Selin
Türk futbolunun efsane futbolcusu Arda Turan, 2018 yılında Aslıhan Doğan ile nikah masasına oturdu.

Mutlu bir evlilik süren çift, aynı yıl Hamza Arda Turan'ı, 2020 yılında ise Asıl Aslan Turan'ı kucağına aldı.

Turan çifti, hem magazin dünyasında hem de sosyal mecralarda sıkça dikkat çekiyor.

Aslıhan Doğan, sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşamıyla gündemden düşmüyor. Turan ise Eyüpspor'un başına geçerek sporculuk kariyerini sürdürüyor.

"Kızım olursa çok mutlu olurum"

Sevilen ve zaman zaman eleştirilerin odağında olan çiftin en büyük hayali ise ailelerini büyütmek.

Öyle ki, 3'üncü çocuk sinyallerini veren Aslıhan Doğan, daha önce yaptığı açıklamada, "Kısmet olursa ikimizin de istediği bir şey… Arayı açmadan üçüncü çocuğu doğurmak isterim. İki oğlum var ve üçüncüsü kız olursa çok mutlu olurum. Kızım olursa adının Farah Aslıhan olmasını istiyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Turan çifti bebeğini kaybetti

Yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle ise bu hayalini rafa kaldıran genç ismin, kısa süre önce hamile olduğu öne sürüldü.

Çift büyük bir sevinç yaşarken, bugün ise yeni bir iddia ortaya atıldı.

2.Sayfa'nın aktarımına göre; Turan çiftinin üçüncü kez anne baba olma hayali yarım kaldı.

2 aylık hamile olan Aslıhan Doğan, gittiği rutin doktor kontrolünde bebeğini kaybettiğini öğrendi.
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