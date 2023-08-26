Yeşilçam'ın 'Artsit Ahmet'i hayatını kaybetti!
'Umudumuz Şaban', 'Nerede O Eski Günler?' ve 'Kara Gurbet' gibi 100’den fazla filmde rol alan Yeşilçam sanatçısı Ahmet Cengiz, yaşama veda etti.
Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 'Artsit Ahmet' lakaplı Ahmet Cengiz, dün rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede, 70 yaşındayken hayatını kaybetti.
Cengiz, kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze törenine oyuncunun yakınları ve sevenleri katıldı.
KAVGA SAHNESİNDE BURNU KIRILMIŞTI
1953 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Cengiz, 'Islak Mendil', 'Dokunmayın Dünyama' ve 'Şaka Yapma' gibi birçok yapımda yer almıştı.
Bir filmin kavga sahnesinde burnu kırılan ünlü isim, sonrasında sinemayı bırakmıştı.
Cengiz, kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze törenine oyuncunun yakınları ve sevenleri katıldı.
KAVGA SAHNESİNDE BURNU KIRILMIŞTI
1953 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Cengiz, 'Islak Mendil', 'Dokunmayın Dünyama' ve 'Şaka Yapma' gibi birçok yapımda yer almıştı.
Bir filmin kavga sahnesinde burnu kırılan ünlü isim, sonrasında sinemayı bırakmıştı.