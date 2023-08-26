Yeni hamilelik pozu geldi

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' rol almasının ardından yıldızı parlayan ünlü oyuncu Wilma Elles, 3. kez anne olmaya hazırlanıyor. Bir kız bebek beklediğini açıklayan Wilma Elles, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yeni hamilelik pozlarını yayınladı.WİLMA ELLES HAMİLELİKTE KİLO ALMADISon olarak Netflix'te yayınlanan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? dizisinde rol almış olan Elles'in hamilelikte kilo almadığı gözlemlendi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun zayıflığını eleştirdi. Elles'e hayranları 'Bebeğin sağlık durumu nasıl?' gibi yorumlarda bulundu.İşte oyuncu Wilma Elles'in son paylaşımı;