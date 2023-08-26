Yaz günü bot giydi

Bensu Soral Baş televizyonda son olarak Akın Akınözü ile Tuzak dizisinde başrolde rol almıştı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Bensu Soral Baş, son yaptığı paylaşım ile oldukça şaşırttı. Bir bot ve şorttan oluşan ev kombinini paylaşan Bensu Soral Baş, bot giymesi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.4,9 milyon takipçisi bulunan Bensu Soral Baş'ın bu bot-şort kombini paylaşımına, 'Yaz ayında evde botla mı dolaşıyorsun?', 'Yaz günü kar botuyla takılman ilginç' ve 'Ayaklarım yandı' şeklinde yorumlar geldi.Gelen yorumlara karşılık veren Bensu Soral Baş, hikayesine eklediği paylaşımda şu ifadelere yer verdi:'Abla bu sıcakta bot mu giyiyorsun?', 'Evde ayakkabıyla mı dolaşıyorsun?'... 'İnsanların ne söyleyeceğinden ya da ne düşüneceğinden duyduğunuz korkunun sizi yapmak istediğiniz şeyi yapmaktan alıkoymasına izin veremezsiniz, yoksa hiçbir şey yapmazdık.'