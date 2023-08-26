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Tuğçe Tayfur'dan şaşırtan açıklama!

Taner Şafak (2012–2019) ve Tolga Ertuğrul ile evlenip boşanan Tuğçe Tayfur, bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı Burak Kalfa'dan olaylı ayrılığı sonrası dünyaevine girmişti. Muhammet Aydın'la evli olan ünlü isim, eşiyle paylaştığı gönderisine eklediği notla dikkat çekti.

Ekleme: 26.08.2023 - 01:19 Güncelleme: 26.08.2023 - 01:21 / Editör: Ozge Selin
Tuğçe Tayfur, iş insanı Burak Kalfa ile Eylül 2022'de nişanlanmıştı. İkili, nişan töreninden 16 gün sonra ayrılmış ancak kısa sürede barışmıştı.

ŞANTAJLA SUÇLADI

Aradan birkaç ay geçtikten sonra yeniden yeniden ayrılık kararı alan ikiliden Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa'yı kendisine şantaj yapmakla suçlamıştı.

Tuğçe Tayfur'dan şaşırtan açıklama!

KISA SÜREDE EVLİLİK HAZIRLIĞI!

Burak Kalfa ile davalık olan Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Şarkıcı, Sivaslı olduğunu söylediği Muhammet Aydın ile evlilik hazırlıklarına da başlamıştı.

Tuğçe Tayfur'dan şaşırtan açıklama!

ÜÇÜNCÜ KEZ EVLENDİ

Daha önce Taner Şafak ve Tolga Ertuğrul ile evlenip boşanan Tuğçe Tayfur, yeni ilişkisini duyurduktan sadece dört gün sonra Muhammet Aydın ile hayatını birleştirmişti.

Tuğçe Tayfur'dan şaşırtan açıklama!

"EVDEN İŞE, İŞTEN YAMACIMA"

Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen ünlü isim, paylaşımlarına yenisini ekledi. Eşiyle videosunu paylaşan Tayfur, eklediği notla dikkat çekti:

İki huylu bir arada. Seni etiketleyeceğim de Instagram'ın yok. Evli adamın Instagram'ı olmaz. Evden işe, işten yamacıma.
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