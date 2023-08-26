  • USD: 26,41 - 26,45
  • EURO: 28,49 - 28,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Salih Bademci'den 'Dilek Taşı' açıklaması!

Kanal D’nin yeni sezondaki iddialı dizileri arasındaki yerini alan Dilek Taşı, ekrana gelmek için gün sayıyor.

Ekleme: 26.08.2023 - 01:43 Güncelleme: 26.08.2023 - 01:45 / Editör: Ozge Selin
Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Dilek Taşı’nın yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor.

"EKİP MUAZZAM"

1980’li yıllarda geçen bir dram hikayesi Dilek Taşı’nın kendisini çok heyecanlandırdığına değinen Salih Bademci: “Set çok güzel geçiyor, çok heyecanlı ve çok dinamik bir iş. Ben çok heyecanlıyım çünkü yine bir dönem işi ve benim için dönem işi çok heyecanlı oluyor. Çok zevk aldığım bir şey, o yüzden çok mutluyum. Ayrıca ekip muazzam… senaristimizden, yönetmenlerimize ve oyuncu arkadaşlarımıza kadar, çok keyifli çalışıyoruz. Zor geçiyor tabi ki izlerken de izleyici muhtemelen fark edecektir ‘’Nasıl çekti bunlar?’’ diyecektir. İzleyicilerin gerçekten kalbi dayanırsa çok keyifle izleyecekleri bir dizi olacak. Sanırım insanlar uzun zamandır böyle bir şey seyretmedi ağızlarında şahane bir tat kalacak ve çok zevk alacaklarını düşünüyorum" dedi.

Salih Bademci'den 'Dilek Taşı' açıklaması!

"HİKAYESİNDEN ÇOK ETKİLENDİM"

Dizinin senaryosundan çok etkilediğini belirten Salih Bademci; “Senaryosu beni etkileyen şey oldu. Genel hikâyeyi başta okumuştum zor okuyan biriyimdir, okumayı çok seviyorum ama aynı tarz senaryolar okuyunca bazen sıkılırım. Fakat bu işi okurken daha genel hikayesinden çok etkilendim. Bir sonraki bölüm ne olacak dedim" açıklamasında bulundu.

Salih Bademci'den 'Dilek Taşı' açıklaması!

OYUNCU KADROSU

Güçlü prodüksiyonu ile çok konuşulacak olan dizinin başrollerini; Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise; Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.
Dram yüklü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok konuşulan Dilek Taşı yakında Kanal D’de başlıyor.
Çanakkale yanıyor! CHP'li başkan hala kayıplarda
CHP'ye rest üstüne rest! İYİ Partili Buğra Kavuncu yerel seçim için açık mesaj verdi: Bedeli ne olursa olsun...
Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararına sessiz kalan Aras Bulut İynemli dizinin fragmanını paylaştı
Başkan Erdoğan'dan Bitlis'te! Malazgirt Zaferi 952. yılında!
İstanbul'da polise kurşun sıkan hainler sorguda: PKK bağlantıları ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Emekliye yeni zam! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için düzenleme geliyor: İki Bakanlık harekete geçti
Selçuk Bayraktar dünyanın en büyük uçak gemisi 'USS Gerald R. Ford'a konuk oldu
İklim Kanunu geliyor! Murat Kurum: Hazırlıklar tamamlanmak üzere
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’a talimat: CHP’li o isim açıkladı!
Saldırı girişimde bulunan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Bakan Uraloğlu'ndan 4 yeni havalimanı müjdesi! Gölün içine yapılacak
Bakan Mehmet Şimşek'ten kredi talimatı: Devlet KOBİ'lerin yanında
CHP’li Tunç Soyer’den yine algı operasyonu: Çöp tesisi yalanı ortaya çıktı!
Çanakkale yanıyor: CHP’li Başkan yurt dışında tatil yapıyor! Paylaşımı da ayrı skandal!
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde yeni düzenleme
Donald Trump teslim oldu! İlk kez bir ABD Başkanı cezaevine girdi
Kağıthane'deki uyuşturucu operasyonunda uzun namlulu silahlarla saldırı: Bir polis şehit oldu bir polis ağır yaralandı
Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin 22. yıl dönümünde tarihi çağrı: Gelin Cumhur İttifakı'na katılın
Ankara'da okul servislerinde zam oranı belli oldu: Yüzde 70!
Meteoroloji uyardı! O illere sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı! O illere sağanak yağış geliyor

Köyde korkutan görüntü: İlginç canlı tam 1 metre uzunluğunda!

Köyde korkutan görüntü: İlginç canlı tam 1 metre uzunluğunda!

80 yaşında üniversiteli oldu: Şevki amcanın okuma azmi!

80 yaşında üniversiteli oldu: Şevki amcanın okuma azmi!

Dünya tehlikede mi? Güneş'te devasa bir leke tespit edildi

Dünya tehlikede mi? Güneş'te devasa bir leke tespit edildi

Ünlü yayın platformu Twitch düğmeye bastı: TikTok'a benzeyecek

Ünlü yayın platformu Twitch düğmeye bastı: TikTok'a benzeyecek

O gölde şaşırtan görüntü: Rengi değişti!

O gölde şaşırtan görüntü: Rengi değişti!