Şahika Ercümen'i hatırlatan paylaşım

Şu sıralar tatilde olan Sertab Erener, sosyal medyada aktif bir şekilde paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden birisi olarak kabul edilen ve 2003 yılında ülkemize Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki ilk ve tek birinciliğini kazandıran Sertab Erener, son yıllarda çoğunlukla konser çalışmaları ile müzik piyasasındaki aktifliğini sürdürüyor.Son olarak Sertab Erener, dalış yaptığı anlara dair bir paylaşımda bulundu. Sertab Erener'in bu anları, milli sporcu Şahika Ercümen'e benzetildi.Sertap Erener de paylaşımında, 'Şahikaaaa kulaklarını çınlattım' ifadesini kullandı. Ercümen ise cevap olarak, geliyorum yazıp kalp emojisi koydu.