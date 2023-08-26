Resmen açıklandı! Yunus Akgün, Leicester City'e transfer oldu

Galatasaray altyapısında yetişen genç oyuncu Yunus Akgün, Leicester City'e transfer oldu. Sarı kırmızılı ekip, 500 bin Euro kiralama bedeli alacak. Oyuncunun satın alma opsiyonu 9 milyon Euro.

Galatasaray, Yunus Akgün'ün Championship ekibi Leicester City'ye kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, 500 bin Euro kiralama bedeli alacak. Oyuncunun satın alma opsiyonu 9 milyon Euro.



İşte Galatasaray'ın açıklaması;



"Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Leicester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Leicester City Football Club Limited, şirketimize 500.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun şarta bağlı transfer bedeli 9.000.000 eurodur. Ayrıca, Leicester City Football Club Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli kârının %15'i şirketimize ödenecektir."



