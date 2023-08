Kuruçeşme'de Serkan Kaya rüzgarı!

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde, geçtiğimiz gece sahne bir kez daha arabeskin güçlü sesi Serkan Kaya’nın oldu. Binlerce kişinin akın ettiği ve her anın dolu dolu geçtiği konserde adeta arabesk rüzgarı esti.

Müzik dünyasının kendine has tarzı ve güçlü yorumuyla fark yaratan ismi Serkan Kaya, Kuruçeşme gecesinde sevenlerine; “Bugün havam çok yerinde... Siz de ben de muhteşem enerji ile karşı karşıyayız. Güzel bir gece olsun hepimiz için. Bugün sesim ve şarkılarım konuşacak” sözleriyle seslenerek coşku dolu bir karşılama yaptı.‘Karagözlüm’ şarkısıyla startı veren Kaya, ‘Kalakaldım’, ‘Yaradanım’, ‘Mesele’ şarkılarını art arda söyleyerek müzik ziyafetini başlattı. Ünlü sanatçı, kendi hit parçalarının yanı sıra, arabeskin ve Türk halk müziğinin duayen isimlerinin de sevilen parçalarına yer vererek büyük beğeni topladı."BİR MÜSLÜM GÜRSES BU DÜNYAYA TEKRAR GELMEYECEK"Şarkıcı, ‘Güldür Yüzümü’ isimli parçayı ilk kez Kuruçeşme Açıkhava dinleyicisi için seslendirdi. “Bir Müslüm Gürses bu dünyaya tekrar gelmeyecek. Şarkıları hala yıllar geçmesine rağmen her yerde… Şarkımı ilk kez siz dinleyecek, klibi ilk siz izleyeceksiniz” sözlerine yer veren Kaya, alkış yağmuruna tutuldu.Efsane sanatçının unutulmaz eserini büyük bir titizlikle sırtlanarak kendine has yorumuyla seslendiren ünlü sanatçı, sürpriziyle müzikseverleri mest etti.BOĞAZ'DA UNUTULMAZ ANLARMuhteşem konserin finalinde ‘Erik Dalı’, ‘Bahçe Duvarından Aştım’ gibi oyun havalarını seslendiren Kaya, eğlenceyi ikiye katladı. Paraf Kuruçeşme Açıkhava’yı dolduran müzikseverlerin halay çekerek Serkan Kaya’ya eşlik etmesi renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul Boğazı'nın muhteşem manzarasıyla birleşen 2.5 saatlik konser, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.