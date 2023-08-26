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Beyaz Gazete
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Hadise'den barışma iddialarına yanıt!

Şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız nikâh masasına oturmuş ve beş ay gibi çok kısa bir sürede tek celsede boşanmıştI. Ünlü şarkıcının son olarak iş insanıyla barıştığı iddia edildi. Hadise, hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Ekleme: 26.08.2023 - 01:41 Güncelleme: 26.08.2023 - 01:43 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız nikâh masasına oturmuştu.

Ancak çok konuşulan aşkları kısa süren ikili, 30 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmayla tek celsede boşanmıştı.

Hadise'den barışma iddialarına yanıt!

ŞAŞIRTAN İDDİA!

Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen ünlü şarkıcı Hadise, eski evliliğiyle tekrar gündeme geldi. Ayrılık sürecinde çok konuşulan ünlü çiftin yeniden barıştıkları iddia edildi.

Hadise'den barışma iddialarına yanıt!

"ASLA MÜMKÜN DEĞİL"

Hadise cephesinden geldi. 2.Sayfa'nın haberine göre; Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile bir araya gelmesinin asla mümkün olmadığı belirtildi.

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