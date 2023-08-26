Hadise'den barışma iddialarına yanıt!

Şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız nikâh masasına oturmuş ve beş ay gibi çok kısa bir sürede tek celsede boşanmıştI. Ünlü şarkıcının son olarak iş insanıyla barıştığı iddia edildi. Hadise, hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı.