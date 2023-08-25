Ömür Gedik'in torun sevinci
Ömür Gedik'in Soner Gedik'le olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Tayga Gedik, bir erkek bebek dünyaya getirdi.
Uzun yıllardır Ferhat Göçer'le aşk yaşayan Ömür Gedik, torun heyecanı yaşıyor..
52 yaşındaki Ömür Gedik'in Soner Gedik'le olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Tayga Gedik, 2019 yılında Gaziantepli iş insanı Mete Akınal'la dünya evine girdi.
Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Gedik, dün ilk bebeğini dünyaya getirdi.
"Hoşgeldin Poyraz"
İlk kez torun sevincini yaşayan Ömür Gedik hastane odasından çektiği videoyu "Hoş geldin Poyraz" notuyla yayınladı.
52 yaşındaki Ömür Gedik'in Soner Gedik'le olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Tayga Gedik, 2019 yılında Gaziantepli iş insanı Mete Akınal'la dünya evine girdi.
Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Gedik, dün ilk bebeğini dünyaya getirdi.
"Hoşgeldin Poyraz"
İlk kez torun sevincini yaşayan Ömür Gedik hastane odasından çektiği videoyu "Hoş geldin Poyraz" notuyla yayınladı.