Miray Akay aradığı aşkı buldu

Kuruluş Osman dizisindeki rolü ile yıldızını parlatan babası Türk annesi Ukraynalı olan oyuncu Miray Akay, özel hayatında aradığı mutluluğu yakaladı. Sabah'ın özel haberine göre; Miray Akaya gönlünü, risk uzmanı görevini yürüten Ahmet Aydın Demiral'a kaptırdı.Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncularından Miray Akay ile risk uzmanı olan Ahmet Aydın Demiral, ortak arkadaşları olan İlkay Aksum sayesinde tanıştılar. Akay ile Demiral, İlkay Aksum'un işletmeciliğini yaptığı kafede ilk kez tanıştılar.İşte Miray Akay ve sevgilisi Ahmet Aydın Demiral'dan ilk fotoğraf!