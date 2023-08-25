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Mehmet Dinçerler'den takipçisine cevap!

Hadise Açıkgöz ile sürpriz evliliği sadece beş ay süren Mehmet Dinçerler, 35'inci yaşını kutladı. Doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Dinçerler, bir takipçisinin yaptığı yoruma kayıtsız kalamadı.

Ekleme: 25.08.2023 - 01:52 Güncelleme: 25.08.2023 - 01:55 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız nikâh masasına oturmuştu.

Ancak çok konuşulan aşkları kısa süren ikili, 30 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmayla tek celsede boşanmıştı.

Mehmet Dinçerler'den takipçisine cevap!

35'İNCİ YAŞINA GİRDİ

Hadise ile boşanmalarının ardından birçok kez gecelerde görüntülenen Dinçerler, 35'inci yaşına girdi.

221 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından doğum günü kutlamasına ait kareleri peş peşe paylaşan iş insanına, kısa sürede 8 binden fazla beğeni geldi.

Mehmet Dinçerler'den takipçisine cevap!

"DÜŞMAN BAŞINA"

Dinçerler, "Hoş geldin 35, harika olacaksın" notuyla paylaştığı gönderisine gelen bir yoruma ise kayıtsız kalamadı.

Bir takipçisinin "Aslan burcu iticiliği düşman başına" mesajını yazdığı Mehmet Dinçerler, şu cevabı verdi:

Başak burcuyum ama ben.

Mehmet Dinçerler'den takipçisine cevap!

Dinçerler ile takipçisinin bu yorumlaşması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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