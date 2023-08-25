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Kuruçeşme'de Bülent Ersoy rüzgarı!

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde Türk Sanat Müziği’nin yaşayan efsanesi, Türk müzik tarihinin en büyük ikonlarından Diva Bülent Ersoy, sevenleri karşısında sergilediği performansı ile yılın en güçlü sahnesini gerçekleştirdi.

Ekleme: 25.08.2023 - 01:42 Güncelleme: 25.08.2023 - 01:46 / Editör: Ozge Selin
Sanat hayatında yarım asrı deviren ve Türkiye'de en geniş repertuvara sahip olan Bülent Ersoy, 50 kişilik dev orkestrası ile hayranlarına Boğaz’da tam anlamıyla Türk Sanat Müziği ziyafeti çekti.

Diva Bülent Ersoy konserine olan yoğun ilgi izdihama neden oldu. Ersoy hayranlarının metrelerce uzunlukta oluşturduğu kuyruk Kuruçeşme’den Ortaköy’e kadar devam etti. Diva Bülent Ersoy konserine olan yoğun ilgi sebebiyle Boğaz trafiği felç oldu.

TAM NOT ALDI

Gelmiş geçmiş en önemli yorumcular arasında ve yüzde yüz kusursuz yüksek volümlü sesi ile 17. asrın bestekarı Mustafa Itrî’nin ‘Tuti-i Mucize Guyem’ eseriyle konserinin açılışını yapan Diva, dünden bugüne müzik tarihimize damga vurmuş zamansız şarkılarından oluşan repertuarıyla izleyicilerden tam not aldı.

İlklerin divası Bülent Ersoy, ünlü modacı Tolga Çam imzalı siyah beyaz sahne kostümüyle elegant tarzını ortaya koydu. Modanın öncüsü olduğunu bir kez daha kanıtlayan Ersoy, Kuruçeşme sahnesinde göz kamaştırdı.

Kuruçeşme'de Bülent Ersoy rüzgarı!



"HAKLARINIZI HELAL EDİN"

Müzikseverleri, “Teşrifleriniz, sevgi dolu yürekleriniz 50 senedir takdir dolu alkışlarınız… Bu 50 yıllık musiki hayatımda bana bunları yaşattınız. Sevgim, saygım sonsuz. Sizin hakkınızı ödeyemem bana haklarınızı helal edin” Sözleriyle selamlayan Diva, alkış yağmuruna tutuldu.

Ersoy, kuyruklu piyano eşliğinde çıplak sesini ortaya koyduğu performansıyla da yine kulakların pasını sildi. Gece boyunca sevenleri karşısında büyük yorumcu kimliği, sesi ve güzelliğiyle kendisini hayran bırakan Diva, dans şovuyla da Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’ni coşturdu. Konserin en ilgi çekici anlarından biri de Diva Bülent Ersoy’un seslendirdiği ilahiler eşliğinde semazenlerinin sema gösterisi sunması oldu.

Kuruçeşme'de Bülent Ersoy rüzgarı!

MUSTAFA SAĞYAŞAR, DİVA’NIN SAHNESİNDE!

Büyük üstat, yaşayan efsane 90 yaşındaki Mustafa Sağyaşar’ın sahneye gelişiyle birlikte alkış kıyamet koptu. “Hocam” diye hitap ettiği Sağyaşar’ı ayakta karşılayan Diva, elini öperek saygısını gösterdi. Klasik Türk Musikisinin eşsiz dehalarının ‘Unutamam Seni’ düeti ayakta alkışlandı.

Kendini izlemeye gelen binlerce hayranına aralıksız konser veren Diva, büyük yorumcu kimliğiyle dakikalarca ayakta alkışlandı. Konserini hayranlarının isteği üzerine 1 saat daha uzatan Diva, gönülleri fethetti. Bülent Ersoy, etkileyici konserleri ile müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.

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