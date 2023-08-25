Gözde Mukavelat'ın evine kurşun isabet etti!

Küçük Gelin dizisiyle yıldızı parlayan Oyuncu Gözde Mukavelat, Şişli'deki evinin salonunda annesiyle birlikte otururken duvara isabet eden kurşunla şoke oldu. Vakit kaybetmeden polisi arayan oyuncu, yaşadıklarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı:'BİREYSEL SİLAHLANMA BAŞLI BAŞINA BİR SORUN'Selam tek tek yazamadım arayan soran herkes sağ olsun. Tek diyebileceğim evde film izlerken bile tetikte olmalıyım, güvenlik büyük bir sorun ve 'o korkusuz, ben artık korkmalıyım'ı idrak etmiş oldum. Çünkü ben ölmeden kimse bir şey yapamıyor! Bireysel silahlanma başlı başına sorun. Ve bu millet akıllanmaz onlarca insan öldü, yok, yine devam...'DUVARA GELDİ KURŞUN''Geldi polis merak etmeyin iyiyiz, onlar gelmeyince her yere yazmak istedim çünkü haraket edemedik evin içinde. Duvara geldi kurşun annem o tarafta oturuyordu. Kim bilmiyoruz düşmanım yok ama bilemiyorsun ki... Annem hasta, ilacı kaldı içerde. Ulaşmak zorundaydım bir yerlere... Çok tedirgin oldum. Teşekkür ederim herkese.'GÖZDE MUKAVELAT KİMDİR?İzmit'te dünyaya gelen Gözde Mukavelat, kamera karşısına ilk kez Avrupa Yakası isimli dizi ile geçti. Ardından pek çok reklam, dizi ve filmde yer aldı. 2007'de Arka Sıradakiler isimli dizide canlandırdığı Büşra karakteri ile dikkatleri üzerine çekti.2006'da Doktorlar isimli dizide Deniz karakterini canlandırdı. Dizi, bir hastanede yaşanan olayları ve doktor-hasta ilişkilerinin anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Kutsi, Yasemin Ergene, Bekir Aksoy, Melike Güner ve Yağmur Atacan yer aldı. Daha sonra ise Arka Sıradakiler isimli dizide Büşra karakterini canlandırdı. Dizi, yeni atandığı okulda yenilikler yapmaya çalışan Kemal isimli bir öğretmenin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Bülent Emin Yarar, Sinem Öztürk, Bülent Çetinaslan, Fırat Çöloğlu ve Pelin Akil yer aldı.2009'da ise Unutulmaz isimli dizide Nisa karakterini canlandırdı. Dizi, ablasının nişanlısına aşık olan Eda isimli bir kadının yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Özlem Yılmaz, Serhan Yavaş, Buğra Gülsoy ve Melda Öztufan yer aldı. 2013'te ise Küçük Gelin isimli dizide Melek karakterini canlandırdı. Dizi, atandığı ilçede yıllar önce öldü sandığı kızıyla tanışan Melek'in yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Çağla Şimşek, Gözde Mukavelat, Orhan Şimşek ve Ufuk Şen yer aldı.Pek çok reklam filmi ile de ekranlarda yer alan Gözde Mukavelat 2015'te Acil Aşk Aranıyor isimli dizide yer aldı. Dizi aynı hastanede çalışan Nisan ve Sinan isimli iki doktorun birbirlerine karşı olan aşklarını ve komik didişmelerinin anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Serhat Teoman, Duygu Yetiş, Rojda Demirer, Tamer Tıraşoğlu ve Gökhan Soylu yer aldı.