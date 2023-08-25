Ebru Şancı'dan esprili paylaşım!

Manken Ebru Şancı ile futbolcu Alpaslan Öztürk, 2015 yılında Eskişehir'de sade bir törenle evlenmişti. Ünlü çift, düğünü ise Belçika'daki Kasteel Den Brandt şatosunda yapmıştı. Nikâha çiftin aileleri ve yakın dostlarından oluşan 100 kişilik davetli topluluğu katılmış, Şancı üç farklı gelinlikle objektif karşısına geçmişti.Mutlu bir evlilik sürdüren ikilinin Ceylin, Kürşad Fırat ve Mila adında üç çocuğu bulunuyor.Evlendikten sonra podyumlara veda eden ve magazin programı sunuculuğu yapan Şancı, 918 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık eşine takılarak, takipçilerine eğlenceli anlar yaşatıyor.'ANNEM OLSA BÖYLE Mİ OLURDU?'Ünlü isim, son olarak Instagram sayfasının hikayeler bölümünden eşinin paylaşımına verdiği cevapla gündeme geldi.Alpaslan Öztürk, eşinin kendisine hazırladığı kahvaltının fotoğrafını paylaşarak şu mesajı yazdı:Ebru 'Aşkım kahvaltı hazırladım' diye seslendi... Bununla karşılaştım! Ah, ah annem olsaydı böyle mi olurdu? Anam anam, canım anam.ESPRİLİ CEVAP!Ebru Şancı da eşinin bu paylaşımına kendi sayfasında yer verip, 'Böyle beceriksiz kadınlar da koca buluyor, pes' diyerek espri yaptı.Eski manken, arından bir takipçisinden gelen; 'En iyisini yapıyorsunuz Ebru hanım, biz tam teşkilat yapıyoruz da ne oluyor, yine anasının sulu dolması diye bayılıyor' mesajını da paylaşarak 'Sizce haklı mı?' sorusuyla anket yaptı.Ünlü ismin takipçilerinin yüzde 61'i bu soruya 'evet' derken, yüzde 39'u ise 'hayır' dedi.