Ebru Gündeş eski halini paylaştı
Arabesk fantezi müziğinin güçlü ismi Ebru Gündeş ’Hiç değişmediğim doğrudur’ paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.
Yazı aylarını konser maratonuyla geçiren Ebru Gündeş, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Instagram hesabını aktif kullanan sanatçının son paylaşımı olay oldu. Görenler gözünü alamadı.
'Hiç değişmediğim doğrudur'
Gençlik yıllarını paylaşan sanatçıya kısa sürede beğeni yağdı. Gündeş paylaşımına, 'Hiç değişmediğim doğrudur' notunu düştü.
Ünlü sanatçının paylaşımına iki saat içinde 56 bin beğeni geldi. Takipçileri Gündeş'in karesine beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
Instagram hesabını aktif kullanan sanatçının son paylaşımı olay oldu. Görenler gözünü alamadı.
'Hiç değişmediğim doğrudur'
Gençlik yıllarını paylaşan sanatçıya kısa sürede beğeni yağdı. Gündeş paylaşımına, 'Hiç değişmediğim doğrudur' notunu düştü.
Ünlü sanatçının paylaşımına iki saat içinde 56 bin beğeni geldi. Takipçileri Gündeş'in karesine beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.