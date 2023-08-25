Ebru Gündeş eski halini paylaştı

Yazı aylarını konser maratonuyla geçiren Ebru Gündeş, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.Instagram hesabını aktif kullanan sanatçının son paylaşımı olay oldu. Görenler gözünü alamadı.Gençlik yıllarını paylaşan sanatçıya kısa sürede beğeni yağdı. Gündeş paylaşımına, 'Hiç değişmediğim doğrudur' notunu düştü.Ünlü sanatçının paylaşımına iki saat içinde 56 bin beğeni geldi. Takipçileri Gündeş'in karesine beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.