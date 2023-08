Demet Akalın büyük kaza geçirdi!

Yaz konser maratonuna devam eden ünlü şarkıcı Demet Akalın, dün Didim'de konser vermişti.Sahne alacağı mekana gitmek için deniz yolunu kullanan Demet Akalın, kaza geçirdi. Ünlü şarkıcının içinde bulunduğu tekne battı. Şoku uzun süre atlatamayan Akalın, Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Magazin' programına katılarak açıklamalarda bulundu.Alnındaki şişliği gösteren Demet Akalın, yaşadıklarını şöyle anlattı:İşte Akalın'ın açıklaması:'İnsanları bekletmemek için gittim konserimi yaptım geldim, uyuyamadım da hastaneye gideceğim sıcağı sıcağına anlayamadım herhalde... Okan ve Hira da İstanbul'a dönmüştü, inan ben algılayamadım. Telefon elimdeydi, bir tek benim telefonum elimdeydi. Bir anda her yer su oldu, tekne gözümün önünde battı. Bir şeye çarptık ama neye çarptık valla bilmiyorum. Ardından 2 tane çocuk botla geliyordu, Allah'tan bizi oradan kurtardılar. Normalde her zaman arabayla gittiğim yerdi... Bizi tekneyle götürmek isteyenler de iyi niyetli insanlardı onların da hiçbir suçu yok, her zaman arabayla giderim ama bu sefer böyle oldu orada basiretim bağlandı. 1 gün önce de Hira'nın eli falan sıkışmıştı. O kadar moralim bozuk ki sizlere anlatamam.''Hastaneye gidip röntgen falan çektireceğim. Ambulans da gelmedi, bu nasıl bir şey ya? Yalıkavak-Marina o kadar zengin insanlar var, bilmem neler var yatlar var, insan orada bir tane ne biliyim acil yardım vb. bir şey koymaz mı ya?''Teknenin sahibi beni aramış, dedim ki ya 'Mahkemeye falan verelim böyle bir şey olabilir mi yani? İskelede nasıl ışık olmaz? Ben gidip bakacağım dedim ya...' İnanamazsınız yani tekne bir anda su oldu. Allahtan çok açılmamıştık, yeni binmiştik ama gerçekten çok büyük bir şeye çarptık. Sesler hala kulağımda, iğrenç bir şeydi yani. Kaptanla falan da alakası yok kazanın.''İyiyim merak etmeyin. Alnımda şişlik var. Çok yurt dışından gelen fanlarım olduğu için onları bırakmak istemedim. Çok kötü bir tekne kazası yaptık. İskeleye girdi. Gece ben böyle şeyleri kullanmam aslında ama 20 dakikada gideriz diye... Tekne saniyeler içinde battı. O tekneden nasıl sağ çıktık ben algılayamıyorum. Verilmiş sadakamız varmış.''Fanlarım da gitmemiş, beklemiş beni. Sağ olsunlar. Ben iyiyim. Geri dönüyorum Bodrum'a... Tabii bir sitemim olacak. Ambulans çağırdık, gelmedi bayağı bir süre. Kaç kere arandı ambulans hayal meyal hatırlıyorum. O eczaneden Allah razı olsun. İlk müdahaleyi yaptı. Bir arkadaşımızın bayağı parmakları falan ezildi. Yalıkavak Marina'da iskeleye bir ışık koysaydınız da, insanlar böyle acayip bir kaza yapmasaydı. Bir travma yaşamasaydı. Çok mesaj geldi dönemedim. Teknelere servis yapan bir bot, tesadüfi kurtardı bizi. Çocuklardan da Allah razı olsun.'