Birlikte sahneye çıkacaklar

Şebnem Bozoklu ile Enis Arıkan, Balina adını verdikleri bir tiyatro oyunu için sahneye çıkacaklar. İki isim konservatuvardan bu yana yakın arkadaşlar.

Şebnem Bozoklu TRT1 dizisi Hayatımın Neşesi ile başrolde yer alıyor. Enis Arıkan'ın rol aldığı Camdaki Kız adlı dizisi ise geçtiğimiz aylarda final yaparak ekrana veda etmişti. Konservatuvar yıllarından bu yana arkadaş olan ve samimiyetleri hiç bozulmayan Şebnem Bozoklu ile Enis Arıkan, tiyatro oyunu için kolları sıvadılar.



ALIŞVERİŞ YAPTILAR



Ünlü oyuncular önceki gün bir AVM'de görüldüler. İki isim, 'Balina' adlı oyunun provası öncesi alışveriş yaptılar. Yemek de yiyen iki arkadaş, hayranlarını kırmayıp onlar ile fotoğraf da çekildiler.



Şebnem Bozoklu ile Enis Arıkan'ın keyifli halleri oldukça dikkat çekti.