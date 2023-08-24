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Ünlü çiftten 30 yıl geciken düğün...

'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak, Selma Konak ile 1992'de dünyaevine girmiş ancak o dönem maddi imkansızlıklar yaşadıkları için düğün yapamamıştı. Usta sanatçı, 30 yıl aranın ardından eşine görkemli bir düğün yaptı. Selma Konak, düğün mekanına giriş yaparken ayakkabıları yüzünden yürümekte zorlandı.

Ekleme: 24.08.2023 - 01:09 Güncelleme: 24.08.2023 - 01:11 / Editör: Ozge Selin
Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından 'Kuzeyin Oğlu' olarak anılan Volkan Konak, 1992 yılında Selma Konak ile dünyaevine girmişti. Evlendikleri dönemde maddi sıkıntıları olan ikili, sade bir nikahla evlenmişti.

Şimal, Volkan ve Derin isimlerini verdikleri üç çocukları olan ünlü çift, 30 yılın ardından sonunda hayallerindeki düğünü yaptı.

Ünlü çiftten 30 yıl geciken düğün...

KIR DÜĞÜNÜ TERCİH ETTİLER

Kır düğünü tercih eden ikiliden Selma Konak, tüy ve işleme detayları olan bir gelinlik tercih ederken; Volkan Konak da siyah ve beyaz renklerden oluşan bir damatlık giydi.

Ünlü çiftten 30 yıl geciken düğün...

"BİR ÖMRÜ BİRLİKTE GEÇİRDİLER"

Konak çiftinin düğün mekanına giriş yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Polat Yağcı, şu ifadeleri kullandı:

Bir ömrü birlikte geçirip, üç evlat yetiştirdiler. Evlendikleri zaman şartlar, hayallerindeki düğünü yapmalarına imkan vermemişti ama 'Kuzeyin Oğlu' aklına koymuştu bir kere... İmza attıkları günün üstünden 25 yıl geçse de, o bugün 'Kadınım' dediği eşine harika bir düğün yaptı. Biz de buna şahitlik ettik. Büyük keyif! Bir yastıkta kocayın...

Ünlü çiftten 30 yıl geciken düğün...

AYAKKABISI YÜZÜNDEN ZOR ANLAR YAŞADI

Paylaşılan görüntülerde ayakkabısının azizliğine uğrayan Selma Konak, yolda yürümekte güçlük çekti. Düğüne girişte birkaç kez durarak ayakkabısı ve elbisesini toparlamaya çalışan Konak zor anlar yaşayınca ilk dansı da yarıda kesmek zorunda kaldılar.

Ünlü çiftten 30 yıl geciken düğün...


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