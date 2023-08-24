Tarifeli uçakta görüldü!

Şarkılarıyla son dönemin en çok dinlenen isimleri arasında yer alan dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish, tarifeli bir uçakta seyehat ederken görüntülendi.İnstagram hesabından da yolculuk öncesi ve esnasına dair paylaşımlar yapan Billie Eilish,hayranlarının dikkatini çekmeye de başardı. Dünyaca ünlü şarkıyı doğal haliyle tanıyıp fark eden Billie Eilish, kendisini göstermemeye özen gösteren şarkıcıyı çekip Tiktok'ta paylaştı.Tarifeli uçağın ekonomi sınıfını tercih eden şarkıcı, tanınmamak şapkasının üstüne bir de kapüşonunu kapatmıştıDünyaca ünlü şarkıcı ise yayılan bu görüntüsü sonrası tüm sessizliğini koruyor.