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Kuruçeşme'de Yaşar rüzgarı...

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam Yaşar'ı ağırladı.

Ekleme: 24.08.2023 - 01:07 Güncelleme: 24.08.2023 - 01:08 / Editör: Ozge Selin
Tüm enerjisiyle kendisini dinlemeye gelen binlerce kişiye müzik ziyafeti veren Yaşar, 90’ların büyüsünü Kuruçeşme Sahnesi’ne taşıdı. Sanatçı, dinamik ve sevilen sahne şovuyla dinleyicilerine festival tadında bir konser deneyimi yaşattı.

BABA-OĞUL AYNI SAHNEDE

Sahnede herkes Yaşar’ı beklerken 10 yaşındaki oğlu Kerem’i görünce alkış yağmuruna tuttu. “Ben bugün babamı sunmak için sahneye çıktım” sözlerinin ardından mikrofonu babasına devreden Kerem, tatlı sürpriziyle müzikseverleri gülümsetti.

‘Cezayir Menekşesi’ şarkısıyla açılışı yapan romantik aşk şarkılarının unutulmaz yorumcusu, hayranlarına eşsiz bir müzik ziyafeti sundu. 90'lı yıllara damga vuran birbirinden sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, ‘Sevda Sinemalarda’, ‘Acıtmıyor Sevdan’, ‘Kumralım’ klasikleriyle hayranlarını coşturdu.

Kuruçeşme'de Yaşar rüzgarı...

USTALARI SAHNEDE ANDI

Yaşar, art arda hayatını kaybeden merhum sanatçılar Özkan Uğur ve Erkin Koray’ı da sahnesinde andı. Duayen iki sanatçıya ithafen ‘Sude’, ‘Fesuphanallah’ şarkılarını seslendiren Yaşar, “İki büyük ustanın kalbimize çizdiği resim paha biçilemez” sözleriyle alkış yağmuruna tutuldu.
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